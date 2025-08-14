„Sommerhaus der Stars“: Überraschende Fakten zur RTL-Erfolgsshow

Zehn Jahre Zoff – Happy Birthday, Sommerhaus! Ein Jahrzehnt Krach, Konflikte und Couple-Kampf: „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ wird dieses Jahr zehn Staffeln alt.

Seit 2016 lotet die RTL-Kult-Reality aus, wie weit Promipaare für ein attraktives Preisgeld und den Titel „DAS Promipaar“ gehen – bevor es kracht: in der Beziehung, im Spiel und mit den Mitbewohnern. In der Jubiläumsstaffel wird es jetzt unterhaltsamer denn je. Mit acht neuen Paaren, neuen Allianzen, liebgewonnen Spielen und altbekanntem Wahnsinn.

Unglaubliche Fakten zum „Sommerhaus der Stars“

Wie viele Staffeln wurden produziert?

10 Staffeln produziert, 9 ausgestrahlt.

Seit wann läuft das „Sommerhaus der Stars“ bei RTL?

Seit 2016.

Wie viele Folgen wurden ausgestrahlt?

81 Folgen (inkl. „Der Live Talk“, 2021; „Das große Wiedersehen“ 2024, aber ohne Special-Shows).

Wie viel Zeit beansprucht es, alle 81 Folgen von „Das Sommerhaus der Stars“ am Stück zu schauen – in Sekunden, Minuten, Stunden und Tagen?

Die 81 bisher ausgestrahlten Folgen von „Das Sommerhaus der Stars“ entsprechen einer Gesamtlaufzeit von etwa 458.099 Sekunden, also rund 7.635 Minuten, 127 Stunden oder 5 vollen Tagen. Wer also die Staffeln 1 bis 9 am Stück – ohne Pausen – ansehen möchte, verbringt mehr als 5 Tage ununterbrochen vor dem Bildschirm. Ein echter Reality-TV-Marathon!

Wie viele Paare bzw. Menschen haben bisher am „Sommerhaus der Stars“ teilgenommen?

82 Paare bzw. 164 Menschen.

Wie viele der bisherigen „Sommerhaus der Stars“-Paare sind noch liiert – und wie viele getrennt?

Von allen Paaren, die jemals am „Sommerhaus der Stars“ teilgenommen haben, sind 37 weiterhin liiert. 43 Beziehungen haben sich seitdem aufgelöst, in zwei Fällen endete die Partnerschaft durch den Tod eines Partners (Stand: Anfang August 2025).

Wer war bisher der älteste Star im „Sommerhaus“?

Bert Wollersheim war bisher der älteste Star im Sommerhaus. Der mittlerweile 74-Jährige hat 2018 mit 67 Jahren bei „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ teilgenommen.

Wer war bisher der jüngste Star im „Sommerhaus“?

Jüngster „Sommerhaus“-Star aller Zeiten war bisher Laura Müller, die gerade mal 18 Jahre jung war als sie an der 4. Staffel (2019) teilnahm.

Wer waren die Gewinner-Paare bei „Das Sommerhaus der Stars“?

9 Gewinner-Paare, davon zwei verheiratete Paare (Caro & Andreas Robens, S5 2020; Uwe & Iris Abel, S3 2018) und sieben unverheiratete Paare (Xenia Prinzessin von Sachsen & Rajab Hassan, S1 2016; Nico Schwanz & Saskia Atzerodt, S2 2017; Elena Miras & Mike Heiter, S4 2019; Lars Steinhöfel & Dominik Schmitt, S6 2021; Patrick Romer & Antonia Hemmer, S7 2022; Serkan Yavuz & Samira Klampfl, S8 2023; Sam Dylan & Rafi Rachek, S9 2024).

Wer war bisher das jüngste bzw. das älteste Gewinner-Paar bei „Das Sommerhaus der Stars“?

Jüngstes Gewinner-Paar: Patrick Romer (26) & Antonia Hemmer (22); Staffel 7, 2022.

Ältestes Gewinner-Paar: Uwe Abel (48) & Iris Abel (50); Staffel 3, 2018.

Welche Gewinner-Paare sind auch heute noch in einer Beziehung?

3 Gewinner-Paare sind auch heute noch in einer Beziehung (Uwe & Iris Abel, S3 2018; Caro & Andreas Robens, S5 2020; Sam Dylan & Rafi Rachek, S9 2024).

Welches Promi-Paar war am kürzesten im „Sommerhaus“?

Rocco Stark & Angelina Heger (Staffel 1, 2016) sowie Martin und Sonja Semmelrogge (Staffel 2, 2017) verbrachten die kürzeste Zeit im Sommerhaus, denn beide Paare wurden jeweils in Folge 1 rausgewählt.

Wie viele Promi-Paare haben das „Sommerhaus“ freiwillig verlassen?

8 Promi-Paare: Hubert Kah & Illona Magyar, S1 2016; Menowin Fröhlich & Senay Ak, S4 2019; Jessika Cardinahl & Quentin Parker, S4 2019; Denise Kappés & Henning Merten, S5 2020; Georgina Fleur & Kubilay Özdemir, S5 2020; Mario Basler & Doris Büld, S7 2022; Eric Sindermann & Katharina Hambüchen, S7 2022; Tim Toupet & Carina Crone, S8 2023.

Wie viele Promi-Paare haben das „Sommerhaus“ aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund einer Anweisung der Produktion verlassen müssen?

2 Promi-Paare haben das „Sommerhaus“ aus gesundheitlichen Gründen verlassen: Alexander Posth & Angelina, S1 2016; Manni Ludolf & Jana Ludolf, S2 2017.

2 Promi-Paare haben das „Sommerhaus“ aufgrund einer Anweisung der Produktion verlassen müssen: Walentina Doronina & Can Kaplan, S8 2023; Gigi Birofio & Dana Feist, S8 2023.

Welches Paar sicherte sich durch den Gewinn der Paarspiele am häufigsten den sogenannten Nominierungsschutz?

Am erfolgreichsten in den Paarspielen waren Johannes Haller & Yeliz Koç (Staffel 4, 2019). Sie sicherten sich dadurch fünfmal den Nominierungsschutz. Kein Paar davor oder danach schaffte diesen Erfolg.

In welcher Sommerhaus-Staffel waren die Promi-Paare im Schnitt am jüngsten?

Platz 1) Staffel 8, 2023 (Gewinner-Paar: Serkan Yavuz & Samira Klampfl) = ⌀ 31,4 Jahre.

Platz 2) Staffel 9, 2024 (Gewinner-Paar: Sam Dylan & Rafi Rachek) = ⌀ 34,3 Jahre.

Platz 3) Staffel 7, 2022 (Gewinner-Paar: Patrick Romer & Antonia Hemmer) = ⌀ 36,3 Jahre.

In welcher Sommerhaus-Staffel waren die Promi-Paare im Schnitt am ältesten?

Platz 1) Staffel 3, 2018 (Gewinner-Paar: Uwe & Iris Abel) = ⌀ 43,1 Jahre.

Platz 2) Staffel 2, 2017 (Gewinner-Paar: Nico Schwanz & Saskia Atzerodt) = ⌀ 42,4 Jahre.

Platz 3) Staffel 1, 2016 (Gewinner-Paar: Xenia Prinzessin von Sachsen & Rajab Hassan) = ⌀ 41,0 Jahre.

Wie alt ist der durchschnittliche „Sommerhaus“-Star?

⌀ 38,1 Jahre alt.

Welcher weibliche und männliche Name war in 10 Jahren „Das Sommerhaus der Stars“ am meisten unter den Stars vertreten?

Frauen: 3 x Vanessa (Vanessa Mariposa, S7 2022; Vanessa Nwattu, S8 2023; Vanessa Schmitt, S9 2024).

Männer: 3 x Michael (Michael Wendler, S4 2019; Michael Tomaschautzki, S5 2020; Michael (Freund Gloria Glumac), S9 2024).

Welche Auszeichnungen hat die RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ erhalten?

2020: Auszeichnung Deutscher Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“.

2024: Auszeichnung Reality Awards in der Kategorie „Beliebteste Reality des Jahres“.

Von welchen früheren „Sommerhaus“-Stars mussten wir bereits Abschied nehmen?

René Weller (Staffel 1, 2016 / †69 im Jahr 2023)

Sonja Semmelrogge (Staffel 2, 2017 / †54 im Jahr 2018)

Jens Büchner (Staffel 3, 2018 / †49 im November 2018)

Willi Herren (Staffel 4, 2019 / †45 im Jahr 2021)