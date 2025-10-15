„Sommerhaus der Stars“ 2025: Tara Tabitha erlitt Verbrennungen bei Spiel

In der sechsten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ mussten sich die Promis beim Spiel „Höhen und Tiefen“ beweisen. Dabei erlitt Tara Tabitha heftige Verbrennungen.

Bei der Challenge „Höhen und Tiefen“ konnten sich Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh vor der kommenden Nominierung schützen – zum Ärgernis der anderen Promi-Paare. Während die beiden acht Begriffe richtig hatten, lief es für Tara Tabitha und Dennis Lodi weniger gut. Denn das Promi-Paar hatte nur einen Begriff richtig.

„Ich habe mir komplett die Oberschenkel verbrannt“

Und nicht nur das: Tara Tabitha erlitt bei dem Spiel auch noch Verbrennungen. Während der Challenge hatte die 32-Jährige immer wieder geschrien. Bei Instagram hat sie nun auch den Grund dafür verraten: „Die Spiele dauern ja meistens 30-45 min, und ich war die ganze Zeit am Liegen auf der Platte und habe mich so vor- und zurückgerobbt, und die Platte war komplett heiß von der Sonne und ich hatte ja ne kurze Hose an, ich habe mir komplett die Oberschenkel verbrannt.“ Die Schmerzen seien „echt richtig, richtig schlimm“, schreibt sie.

Sanitäter geben Entwarnung

Bei dem Spiel trug sie einige Blessuren davon, welche sich dann auch Sanitäter angeschaut haben – diese gaben schließlich Entwarnung. „Es waren zum Glück keine bleibenden Verbrennungen, aber es hat ein paar Stunden gedauert, bis die roten Flecken und Schmerzen weg waren. Wenn man genau schaut, sieht man, wo wir zurück ins Haus kommen, auch, dass meine Oberschenkel ganz rot sind“, berichtet die 32-Jährige.

Zwar lief die Challenge nicht nach Plan – jedoch nahm Dennis besondere Rücksicht auf seine Freundin. Denn aufgrund ihrer Höhenangst sprach er ihr Mut zu. „Musste weinen, wo ich nochmal gesehen habe, wie lieb Dennis zu mir bei dem ‚Spiel in der Höhe‘ war. Ich habe echt den tollsten Mann, er ist so eine Green Flag“, so die „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin.

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ immer dienstags um 20.15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar.