    „Sommerhaus der Stars“ 2025: Neue Regel sorgt für Zündstoff bei den Kandidaten

    gepostet am

    "Sommerhaus der Stars" 2025
    RTL

    Bei RTL steht die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ in den Startlöchern. Die Promi-Paare wagen das TV-Experiment – und eine neue Regel könnte für ordentlich Zündstoff sorgen. 

    Mehr Drama, mehr Intrigen, mehr „Sommerhaus“ – und das gleich doppelt! Denn RTL zeigt ab dem 16. September 2025 gleich zwei neue Folgen wöchentlich der Realityshow – das Format läuft dann immer dienstags und mittwochs zur besten Sendezeit.

    Neue Preisgeld-Regel sorgt für Zoff

    Zum Jubiläum gibt’s im „Sommerhaus der Stars“ ordentlich Zündstoff: Das Preisgeld steigt von 50.000 Euro auf satte 75.000 Euro! Doch aufgepasst: Schon ein einziger Zug an einer Zigarette, egal von wem und der 25.000 Euro schwere Extra-Batzen verpufft schneller als der Rauch im Wind. Jede Glut birgt Gefahr, jeder Funke könnte für alle Promipaare teuer werden. Behalten die Bewohner kühle Köpfe? Bleibt die Bude rauchfrei und gibt’s das volle Jubiläums-Preisgeld?

    Unwetter auf Mallorca
    Windhose über Palma: Schweres Unwetter sorgt auf Mallorca für Chaos

    Neuer Ort im „Sommerhaus“-Garten

    Statt Pool jetzt Plausch in der Laube! Wo früher der Pool plätscherte, lädt nun eine gemütliche Laube zum Tuscheln, Taktieren und Tratschen ein. Hier wird zwischen Gartenzwerg und Blumenkasten gelacht, gelästert und garantiert auch gestritten. Ein neuer Rückzugsort im „Sommerhaus“, an dem stille Allianzen wachsen und laute Dramen blühen. Für die nötige Abkühlung im „Sommerhaus“-Garten sorgt nun ein Wassertrog. Ob der den Pool wirklich ersetzen kann – und ob die Stars tatsächlich hier baden, zeigen die kommenden Folgen.

    Das sind die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“

    • Schauspiel-Legende Jochen Horst (63) und Frau Tina Horst (52)
    • „Hot Banditoz“-Sänger Silva Gonzalez (46) und Sängerin Stefanie Schanzleh (37)
    • Reality-TV-Ikone Hanka Rackwitz (56) und Partner Pierre (54)
    • Content Creator Ryan Wöhrl (23) und Lina (25)
    • Influencerin Edda (24) und Freund Michael (27)
    • Das Reality-Traumpaar Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28)
    • Die Reality-Sternchen Tara Tabitha (32) und Freund Dennis Lodi (30)
    • Calvins Bruder Marvin Kleinen (30) und Jennifer Degenhart (27)

