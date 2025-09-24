„Sommerhaus der Stars“ 2025: Edda Pilz leidet unter Shitstorm – „Hass und Hetze bringen niemanden weiter“

Im „Sommerhaus der Stars“ geht es bei RTL derzeit hoch her. Bereits zum Einzug eskalierte der Streit zwischen Edda Pilz und Michael Klotz – und so ging es auch weiter. In der neuen Folge der Realityshow platzt der 24-Jährigen der Kragen. Darauf entfachte ein Shitstorm in den sozialen Netzwerken.

Edda Pilz und Michael Klotz sind womöglich DAS Streitpaar in der diesjährigen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“. Seit dem Einzug geraten die beiden aneinander – sogar von Trennung und einem freiwilligen Auszug aus der Promi-WG in Bocholt war bereits die Rede. Ob die Beziehung auch nach der Show standhält, ist fraglich.

In den Spielen rastete Edda Pilz regelrecht aus und hat ihren Freund immer wieder beleidigt. Die Zuschauer können das nicht nachvollziehen. „Edda & Micha sind wirklich ganz, ganz komisch zusammen“, schreibt ein User in den sozialen Netzwerken. „Hat Edda schon mal normal mit Micha geredet?“, fragt ein weiterer Zuschauer.

„Auch die Beleidigungen, die ich jetzt erhalte, sind keine Lösung“

Nach einem Zoff mit Mitbewohner Ryan Wöhrl wurde die Kritik an Edda Pilz noch größer. Einige Tage später hat sich die 24-Jährige für ihren Ausraster in der RTL-Show entschuldigt – sie rechnet jedoch auch mit Hatern ab. „Gleichzeitig möchte ich sagen: Auch die Beleidigungen, die ich jetzt erhalte, sind keine Lösung“, so Edda Pilz.

Die „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin findet weiter deutliche Worte: „Sie sind kein Deut besser als das, was man mir selbst vorwirft. Kritik darf und soll sein – aber konstruktiv. Hass und Hetze bringen niemanden weiter.“ Zuletzt stellt sie noch klar: „Ich möchte hierdurch keinen neuen Streit lostreten. Das ist das Letzte, was ich zu diesem Thema sage. Für mich ist das ein Schritt, das Ganze loszulassen und innerlich abzuschließen.“

Bekannt wurde Edda Pilz durch Formate wie „Are You The One?“ und „Ex on the Beach“. Heute ist sie Influencerin und arbeitet als Fitness-Coach. Im September 2024 machte Edda Pilz ihre Beziehung mit Michael Klotz öffentlich. Kennengelernt hatten sich die beiden bei den Dreharbeiten zu „Ex on the Beach“.

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ immer dienstags um 20.15 Uhr. Die aktuelle Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.