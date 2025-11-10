„Sommerhaus der Stars“ 2025: Das sind die Gewinner!

Im „Sommerhaus der Stars“ krachte es die vergangenen Wochen gewaltig. Die diesjährige Staffel der Realityshow endet mit einem Knall: Es gewinnt ein Paar, mit welchem die Zuschauer ganz sicher nicht gerechnet hätten und heute längst getrennt ist.

Es flogen die Fetzen und Beziehungsprobleme wurden vor laufenden Kameras ausgetragen – die Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ hatte es in sich. Und dann gibt es auch noch einen Überraschungssieger. Denn es gewinnt ein Paar, was wohl niemand auf dem Schirm hatte.

Achtung, Spoiler: Dieses Paar gewinnt die „Sommerhaus“-Staffel

Sie waren das Paar, das am meisten gezofft, geschrien und mit Trennungen gedroht hat: Zwischen Edda Pilz und Micha Klotz lief es im „Sommerhaus der Stars“ nicht rund. Während der Dreharbeiten ging die Beziehung auch noch in die Brüche. Doch ausgerechnet die beiden gewinnen die diesjährige Staffel der Realityshow.

Edda Pilz und Micha Klotz teilen sich nun eine Siegprämie von 50.000 Euro. Im Finalspiel „Zieh Leine“ konnten sich die beiden gegen Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart durchsetzen. Tara Tabitha und Dennis Lodi sowie Sarah Joelle Jahnel und ihr (damaliger) Freund Ersin B. sind bereits im Halbfinale ausgeschieden.

Gedreht wurde das Finale bereits im Juni. „Wir haben uns heute das erste Mal richtig zusammengerissen, wussten nämlich schon vorher: Wir müssen jetzt endlich funktionieren. Und dann hat es tatsächlich geklappt“, sagte Edda Pilz in einem Interview mit der Bild-Zeitung. „Wir haben jetzt irgendwie 50.000 Euro mehr auf dem Konto – aber das wird in unseren Köpfen erst in ein paar Tagen ankommen“, meint Micha Klotz. Er hat jedoch noch keinen Plan, was er mit der Kohle anstellen will: „Noch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber besser haben als brauchen …“

Marvin und Jennifer waren über ihre Niederlage enttäuscht. „Wir waren die ganze Zeit in Führung, und es lief super“, sagt Marvin in der Bild. „Es ist traurig, aber wir gönnen es Edda und Micha sehr. Wenn wir nicht selbst gewinnen können, dann die beiden. Wir mögen beide richtig gern“, so Jennifer.

Das Finale von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL am 18. November 2025 um 20.15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.