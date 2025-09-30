„Sommerhaus der Stars“ 2025: Darum kickt RTL die Realityshow aus dem Programm

RTL zeigt jeden Dienstag eine neue Folge der beliebten Realityshow „Das Sommerhaus der Stars“. Doch nun kickt der Sender das Format plötzlich aus dem Programm – was steckt dahinter?

Das Zoffpotential im „Sommerhaus der Stars“ ist auch in diesem Jahr wieder hoch. Nun sorgt ein neues Promi-Paar für frischen Wind in der Realityshow: Sarah Joelle Jahnel zieht mit ihrem Partner Ersin in die berühmte Promi-WG in Bocholt ein.

„Niemals ‚Sommerhaus der Stars‘, doch jetzt sitzen wir hier“, erklärte die ehemalige DSDS-Kandidatin gegenüber RTL. „Ich habe mich sehr lange aus der Fernsehwelt zurückgezogen. Jetzt wieder hineinzufinden, ist schon eine Herausforderung“, so die 36-Jährige.

Den ersten Teil der Folge können die Zuschauer bereits bei RTL+ sehen – der zweite Teil ist ab dem 7. Oktober verfügbar. Im linearen Fernsehen gibt es dagegen eine Durststrecke für die „Sommerhaus“-Fans. Denn am 7. Oktober zeigt RTL aufgrund einer Sonderprogrammierung keine neue Folge der Realityshow.

„Sommerhaus“ muss für „Wer wird Millionär?“ weichen

Der Grund? RTL zeigt ab dem 6. Oktober 2025 zur Primetime eine ganze Woche lang den Klassiker „Wer wird Millionär?“. Denn im 3-Millionen-Euro-Special können die Kandidaten die höchste Gewinnsumme absahnen. Nicht nur „Das Sommerhaus der Stars“ ist von der Eventprogrammierung betroffen, sondern auch andere Formate – so muss am 8. Oktober 2025 beispielsweise auch „Die Stefan Raab Show“ pausieren.

Die 3-Millionen-Euro-Woche geht in die neunte Runde. An drei aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch um den Einzug in die Finalsendung am Donnerstag und erneut die Chance, den höchsten Gewinn in der Geschichte von „Wer wird Millionär?“ von drei Millionen Euro abzuräumen. Wer tritt eine Heldenreise an? Alles ist möglich!

„Das Sommerhaus der Stars“ geht bei RTL im linearen TV erst am 14. Oktober 2025 weiter. Darum geht es in der Folge: Für Tara & Dennis und Ryan & Lina geht es in der Exit-Challenge ans Eingemachte. In der „Zitterpartie“ entscheidet jeder Stein über ihren Verbleib im Sommerhaus. Nach dem Exit kündigt sich frischer Wind an. Wer beim Spiel „Tischlein deck dich“ falsch antwortet, bekommt Delikatessen der besonderen Art serviert.