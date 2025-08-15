„Sommerhaus der Stars“ 2025: Alle Kandidaten im Überblick

Zehn Jahre Zoff – Happy Birthday, Sommerhaus! Ein Jahrzehnt Krach, Konflikte und Couple-Kampf: „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ wird dieses Jahr zehn Staffeln alt.

Seit 2016 lotet die RTL-Kult-Reality aus, wie weit Promipaare für ein attraktives Preisgeld und den Titel „DAS Promipaar“ gehen – bevor es kracht: in der Beziehung, im Spiel und mit den Mitbewohnern. In der Jubiläumsstaffel wird es jetzt unterhaltsamer denn je. Mit acht neuen Paaren, neuen Allianzen, liebgewonnen Spielen und altbekanntem Wahnsinn.

In elf neuen Folgen (inkl. „Das große Wiedersehen“) wird gelacht, gelästert, gestritten und gespielt. In Konkurrenzsituation erleben die Stars in der 10. Staffel von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ Gruppendynamiken, den Beginn neuer Freund- und Feindschaften und einen beinharten Beziehungshärtetest. Kurzum: einen unterhaltsamen Wettbewerb um Geld, einen Titel und die eigene Partnerschaft.

Das sind die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“

Jochen Horst (63) und Frau Tina Horst (52)

Jochen Horst, der Mann, der einst als Kommissar „Balko“ über die Bildschirme flimmerte, ist heute vor allem eines: schwer zu greifen. Mal Filmset, mal Familienleben, mal einfach nur weg. Doch an seiner Seite ist stets seine Ehefrau Tina. Die beiden sind bereits seit über 25 Jahren zusammen.

Seine Karriere liest sich wie eine Serie mit ständig wechselnden Handlungsorten: London, Mallorca, Berlin – Method Acting, Grimme-Preis, Daily Soap. Und auch privat bleibt er flexibel. Jahrelang lebten die Jochen und Tina mit dem gemeinsamen Sohn auf Mallorca, dann zog es sie zurück nach Deutschland, in die Niederlande und inzwischen haben sie ihre Zelte in der Schweiz aufgeschlagen.

Silva Gonzalez (46) und Sängerin Stefanie Schanzleh (37)

Die beiden kennen sich seit 2014, als Stefanie durch ein Casting zu den „Hot Banditoz“ kam. Silva war zu dem Zeitpunkt seit 2004 mit drei Jahren Unterbrechung Teil der Band. Im Herbst 2016 sprang der Funke zwischen den beiden über, wobei es schon länger zwischen ihnen knisterte. Silva und Stefanie wollten jedoch Arbeit und Privates trennen. Erst 2017, als Stefanie bereits mit dem ersten Kind schwanger war, machten sie die Beziehung öffentlich.

Im Februar 2018 kam ihre erste Tochter zur Welt. Im Mai 2020 folgte die zweite Tochter und im Oktober 2021 erblickte ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt. Um das Familienglück zu krönen, verlobten sich die beiden. Im Januar 2022 kam die Schocknachricht: Bei den „Hot Banditoz“-Mitgliedern wurde eingebrochen und der Familienschmuck gestohlen. Stefanie kam mitsamt den Kindern bei ihrer Familie in Köln unter. Bereits vor dem Einbruch kriselte es. Im März 2022 gab das Paar die Trennung öffentlich bekannt. Aber nicht nur privat trennten sich die beiden: Silva warf Stefanie aus der Band und sie wollte als Solo-Künstlerin durchstarten.

Doch so ganz waren ihre Gefühle nicht ad acta gelegt. Bei „Prominent getrennt“ näherten sich die beiden wieder an. Bereits während der Ausstrahlung wurden die Gerüchte laut, dass sie es nochmal miteinander versuchen. Doch die beiden ließen sich Zeit und arbeiteten an sich selbst, blieben aber vor allem der Kinder wegen in Kontakt. Nun haben die beiden wieder zusammengefunden und wollen sich im „Sommerhaus“ als starkes und authentisches Paar zeigen. Und bei einem sind sie sich sicher: „Wir werden gewinnen, weil wir fit, stark und vertraut miteinander sind!“

Hanka Rackwitz (56) und Partner Pierre (54)

Hanka lernten die Zuschauer als stets gut gelaunte Immobilienmaklerin bei „mieten, kaufen, wohnen“ kennen, die alles für ihre Klienten versuchte, um ihnen ein schönes Zuhause zu vermitteln. Ihr eigenes Zuhause und ihr Privatleben hielt sie stets aus der Öffentlichkeit heraus. Bei ihrer Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wurde dem Zuschauer dann klar, dass Hanka unter Zwangsstörungen leidet.

Im Nachgang weiß man nun, dass sie fast 30 Jahre lang unter ihren Zwängen litt. Durch ihre Krankheit litt auch ihre Beziehung zu Pierre. Die beiden waren über zehn Jahre ein Paar, doch auch Pierre konnte für Hanka kein Anker mehr sein und die Beziehung ging in die Brüche. Dann im April 2025 die große (Liebes-)Überraschung: Hanka Rackwitz ist wieder vergeben und das an ihren Ex-Freund Pierre. Seit September 2024 sind die beiden wieder ein Paar und Hanka kann heute auch die körperliche Zuwendung in vollen Zügen genießen!

Ryan Wöhrl (23) und Lina (25)

Ryan und Lina ziehen mit unverkennbarem Selbstbewusstsein ihr Ding durch. Für die beiden gibt es keine halben Sachen und genau das wollen sie im „Sommerhaus“ zeigen. Was als flüchtige Social-Media-Interaktion begann, entwickelte sich über Umwege zu einer Beziehung.

Bereits 2019 hatte sich Ryan in Lina verguckt, als er sie auf Instagram entdeckte. Mehrfach schrieb er ihr über die Jahre, bekam aber nie eine Antwort. Erst 2023 kamen sie über gemeinsame Interessen wie Tiere und Natur ins Gespräch – bis Lina nach seinem Alter fragte und sich als zwei Jahre jünger entpuppte. Für Lina war’s das dann vorerst. Monate später schaute Lina auf Empfehlung ihrer Schwester „Are you the One?“ und wer tauchte da auf? Ryan! Sie war überrascht, wie gut er aussah und schrieb ihm auf Instagram. Ryan wunderte sich zwar, dass sie sich meldete, aber sein Crush auf Lina war nie weg. Mit einem romantischen Silvestertrip nach Paris und einem „Promise-Ring“ nahm ihre Liebesreise ihren Lauf. Im Mai 2024 machten sie schließlich ihre Beziehung offiziell und zogen kurz darauf zusammen. Heute teilen sie ihr Leben auf Instagram und YouTube. Für Lina wird das „Sommerhaus“ nicht nur die erste Reality-Show als Paar, sondern auch eine neue Herausforderung für sich selbst.

Edda (24) und Freund Michael (27)

Edda ist nicht nur Influencerin, sondern auch Reality-TV-erprobt – und genau dort hat sie ihr Liebesglück gefunden! 2024 musste sie sich bei „Ex on the Beach“ zunächst mit ihren Ex-Freunden rumschlagen. Dann traf sie auf Micha, doch mehr als ein Flirt war nicht drin, denn er musste die Villa frühzeitig verlassen. Für ihn stand fest: Edda könnte doch die Frau seines Lebens sein und schrieb ihr deshalb nach seinem Exit – der Rest ist Geschichte.

Während die Show lief, waren die beiden längst ein Paar und mussten nun mit ansehen, wie sich der jeweils andere in der Villa verhalten hatte. Besonders Eddas eifersüchtige Seite kam dabei zum Vorschein. Im Nachspiel gaben sie ehrlich zu, dass es wegen einiger Szenen öfter mal gekracht hat – und das nicht gerade leise. Seit „Ex on the Beach“ sind sie unzertrennlich und verbringen jede freie Minute miteinander. Daher beschlossen die beiden auch direkt zusammenzuziehen. So schnell, wie das mit dem Zusammenziehen ging, so schnell mussten sie sich räumlich auch wieder trennen – sie konnten sich schlicht nicht aus dem Weg gehen und die Streitigkeiten nahmen zu. Seit der räumlichen Trennung läuft’s aber wieder besser und die beiden gehen alles erst mal langsamer an. Trotzdem sehen sie sich als unschlagbares Team und eines steht fest: Sie wollen gewinnen! Bleibt nur die Frage: Schaffen sie es überhaupt ohne Streit den Schotterweg entlang? Denn wenn sie erst mal im „Sommerhaus“ eingezogen sind, gibt’s keine räumliche Trennung mehr.

Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28)

Mit Tommy und Paulina haben zwei waschechte Realitystars zueinander gefunden – allerdings nicht bei einer Datingshow. Beide machten ihre eigenen Wege durch die verschiedensten Realityformate, sorgten dort für viel Aufsehen und machten sich so einen Namen in der Branche. 2022 nahm der ehemalige Profischwimmer dann mit seiner damaligen Freundin Sandra bei „Temptation Island VIP“ teil und wurde, wie Paulina bei ihrer Teilnahme im Jahr 2021, betrogen.

Tommy beschloss daraufhin, Single zu bleiben und nahm daher an „Germany Shore“ teil. Dort traf er auf Paulina und die beiden fühlten sich sofort zueinander hingezogen. Im November 2023 posteten die beiden ihren Liebesurlaub in Venedig und machten so ihre Beziehung offiziell. Für die Fans nichts Neues: sie vermuteten bereits eine Beziehung, da Paulina im Oktober 2023 nach Nizza – Tommys Heimat – auswanderte. Allerdings zog sie nicht direkt zu ihm, sondern hatte eine eigene Wohnung, da sie ihre Unabhängigkeit nicht verlieren wollte. Diese hat sie allerdings inzwischen aufgegeben und möchte sich komplett auf ihr Liebesglück mit Tommy konzentrieren. Nach all ihrem Stress mit den Ex-Partnern haben sie wohl nun ihr Glück gefunden.

Mit den beiden ziehen zwei Reality-Profis ins „Sommerhaus“. Sie sagen ihre Meinung, auch wenn’s unangenehm wird. Selbst wenn das bedeutet, dass sie sich Feinde machen. Und ihre Fans wissen es bereits: sie lieben Probleme, solange es sie nicht selbst betrifft. Gewinnen wollen sie beide – und das kompromisslos. Sie sind ehrgeizig und wollen zeigen, was sie können, denn es gibt eine weitere Sache, die sie eint: beide sind schlechte Verlierer.

Tara Tabitha (32) und Freund Dennis Lodi (30)

Reality-Sternchen Tara Tabitha lebt das Leben einer Luxus-Lady. Doch etwas fehlte bis jetzt an ihrer Seite: ein Partner. Sie stand bereits mit 17 Jahren für „Saturday Night Fever –So feiert Österreichs Jugend“ das erste Mal vor der Kamera, welches ihr gemeinsam mit Freundin Moni eigene Spin-Off Staffeln und letztendlich ihre eigene Show („Tara –Mit Hirn, Charme und Melonen“) bescherte. Doch nur in Österreich bekannt zu sein, war ihr nicht genug. Somit stellte sie sich bei „Ex on the Beach“ dem deutschen Reality-Publikum vor und traf dort auf ihren Ex Eric Sindermann. Ihr Glück fand sie dort nicht…

Und auch danach hatte sie kein Glück mit den Männern, doch sie ließ sich nicht unterkriegen. Im Gegenteil: Tara konzentrierte sich auf sich selbst, gewann an Selbstbewusstsein und wusste immer mehr, was sie nicht möchte. Nach jahrelangem Jahren Single-Dasein verriet sie, wieder vergeben zu sein, doch machte es spannend, wer sie glücklich macht. Ende April lüftete sie das Geheimnis: Es ist Dennis Lodi, der bei der zweiten Staffel „Make Love, Fake Love“ mit seiner lockeren Art in Erinnerung blieb.

Bei der zweiten Staffel „The 50“ sind sich Tara und Dennis erstmals über den Weg gelaufen, richtig kennengelernt haben sie sich allerdings erst bei den Dreharbeiten zu „Kampf der Realitystars“ im Januar 2025. Und nach dem Dreh ließ Dennis nicht locker: Er schrieb ihr täglich und dies imponierte ihr, denn endlich hielt ein Mann das, was er versprochen hatte. Durch seine romantische Art eroberte er ihr Herz und gemeinsam schweben sie nun auf Wolke Sieben.

Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein, doch genau dadurch ergänzen sie sich. „Mit Kopf und Körper werden wir das Ding gewinnen“, ist sich Dennis sicher. Für ihn ist klar, dass Tara der strategische Kopf ist und er ihr folgen wird. Auch Tara ist sich sicher, dass es in dieser Kombination im „Sommerhaus“ nie langweilig werden wird und die Spiele ein Selbstläufer werden.

Marvin Kleinen (30) und Jennifer Degenhart (27)

Marvin Kleinen wurde durch seinen Bruder Calvin in das Reality-TV-Business eingeführt. 2022 hatte er zusammen mit Calvin seinen ersten TV-Auftritt bei „#CoupleChallenge“, wo sie den Sieg nach Hause brachten. Ein Jahr später, 2023, wagte sich Marvin dann alleine zu „Are You The One? – Realitystars in Love“ auf die Suche nach seinem „Perfect Match“. Von Anfang an ließ er nicht locker und flirtete und datete, was das Zeug hielt. Auch Jennifer war bei der Show auf der Suche nach ihrer großen Liebe. Zwischen Marvin und Jennifer funkte es zwar ein wenig, aber das „Perfect Match“ waren sie am Ende nicht. Beim Wiedersehen verkündeten sie, in einer Beziehung zu sein.

Nach den AYTO-Dreharbeiten hatten sie immer wieder Kontakt und telefonierten viel. Marvin konnte bei Jennifer mit seinem offenen Ohr punkten. Im Sommer 2023 trafen sie sich auf einem Festival erneut aufeinander. Im November 2023 wagten sie den nächsten Schritt – Marvin zog zu Jennifer nach Köln. Im November 2024 verkündete Marvin via Instagram, dass sie sich getrennt haben. Den Grund wollte er der Öffentlichkeit nicht im Detail verraten. Jennifer meldete sich später mit einem Statement und gab zu, dass es ihr nach der Trennung schlecht ging.

Im Januar 2025 kreuzten sich ihre Wege schließlich wieder bei den Dreharbeiten zu „Ex on the Beach“ und seitdem sind sie erneut ein Paar. Doch die Fragen bleiben: Können sie nach ihrer Trennung als starkes Team bestehen oder wird das „Sommerhaus“ ihre Liebe erneut auf die Probe stellen und sie auseinanderreißen?

Louise Matejczyk (36) und Pascal Zadow (28)

Louise kennt man aus dem Hauptcast der Serie „Köln 50667“. Dort spielt sie die Rolle „Lea“, welche sich in ihre Affäre „Luca“ verliebt. Wie es der Zufall so will, verkörperte Pascal Zadow diese Rolle und die beiden mussten ihre Verliebtheit gar nicht spielen.

Kennengelernt haben sie sich zwar am Set von „Köln 50667“, doch waren sie zu Beginn gar keine Drehpartner und hatten nichts miteinander zu tun. Als sie dann aufeinandergetroffen sind, waren beide voneinander angetan und haben daraufhin regelmäßig miteinander geschrieben und telefoniert. Pascal hätte zunächst nicht gedacht, dass Louise aufgrund des Altersunterschieds Interesse hat, aber tatsächlich war sie eher die treibende Kraft. Dass die beiden acht Jahre voneinander trennt, ist für sie kein Problem. Pascal zog zu Louise und sie machten ihre Beziehung 2020 schließlich öffentlich.

Ende 2022 verkündeten die beiden neben der Geburt der Tochter auch ihre Verlobung. Ein Jahr später gaben sich Louisa und Pascal das Ja-Wort und machen so ihr Familienglück perfekt. Beide sind sich sicher: Da ihre gemeinsame Geschichte zuerst nach intensiven Gesprächen begann, haben sie eine gewisse Leichtigkeit zusammen und können somit alles schaffen. Sie sehen sich als Gewinner durch und durch und das möchten sie auch im „Sommerhaus“ zeigen.

Sarah Joelle Jahnel (36) & Ersin (37)

Sarah Joelle sorgte als Sängerin, Reality-Sternchen und Erotikmodel für einige Schlagzeilen. Doch mit der Geburt ihrer Tochter wurde es still um die einstige Skandalnudel. Während der Pandemie lebte sie mit ihrer Tochter in Dubai und lernte dort zufällig Ersin kennen.

Als Sarah von ihren Plänen erzählte, Dubai hinter sich zu lassen und wieder in ihre alte Heimat, nach Aachen zurückzukehren, stellten die beiden erstaunt fest, dass auch Ersin aus der gleichen Gegend kommt. Noch kurioser: Sie folgten sich schon seit Ewigkeiten auf Facebook! Und als wäre das nicht schon verrückt genug, erinnerte sich Ersin plötzlich, dass er Sarah vor zwölf Jahre zuvor auf einer Party angesprochen hatte – offenbar mit so wenig Eindruck, dass sie es komplett verdrängt hatte. Doch diesmal war alles anders.

Ihre Verbindung war von Anfang an intensiv – allerdings nicht nur im positiven Sinne. Zwischendurch kam es sogar schon zu einer Trennung. Doch trotz allem – oder gerade deswegen – sind sie heute wieder zusammen.

Das „Sommerhaus“ wird für die beiden zur ultimativen Beziehungsprobe: Entweder sie wachsen als Team zusammen oder sie gehen danach als Singles nach Hause. Eine Zwischenlösung gibt es für Sarah nicht.

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 16. September 2025 immer dienstags und mittwochs um 20.15 Uhr.