Sommerhaus der Stars 2024: Kandidaten wurden offiziell bestätigt!

RTL zeigt auch in diesem Jahr eine neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Spekulationen zu möglichen Kandidaten – jetzt hat der Sender den Cast offiziell bestätigt.

Bocholt-Barlo ruft und dieser Ruf verhallt nicht ungehört: Celebrities aller Couleur versammeln sich wieder mit Sack und Pack im „Sommerhaus der Stars“. Im knallharten Kampf um den begehrten Titel „DAS Promipaar 2024“ und einem Preisgeld von 50.000 Euro geraten die Beziehungen dieser acht Promi-Paare gehörig ins Wanken.

Das sind die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“

Schauspieler Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt (28)

(37) und (28) TV-Sternchen Alessia Herren (22) und Partner Can (27)

(22) und (27) Model und Influencerin Tessa Bergmeier (34) und Freund Jakob (39)

(34) und (39) Designerin Sarah Kern (55) und Tobias Pankow (38)

(55) und (38) Reality-Icon Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34)

(33) und (34) Model Theresia Fischer (31) und Stefan Kleiser (57)

(31) und (57) Reality-Personality Gloria Glumac (31) und Freund Michael (32)

(31) und Freund (32) Influencer und Herzensbrecher Umut Tekin (26) und Emma Fernlund (23)

Wann läuft die neue Staffel im Fernsehen?

Welches Paar trotzt erfolgreich allen Widrigkeiten im „Sommerhaus“? Welche unerwarteten Allianzen bilden sich und welche aberwitzigen Streitereien entstehen? Das und vieles mehr gibt es wie immer im Spätsommer bei RTL und auf RTL+ zu sehen. Einen genauen Sendetermin hat RTL bisher noch nicht bestätigt.

2023 gingen die Realitystars Serkan Yavuz und Samira Klampfl als Gewinner hervor, zuvor siegte das damalige „Bauer sucht Frau“-Pärchen Patrick Romer und Antonia Hemmer. In den vergangenen Jahren gerieten die Paare in der RTL-Show immer wieder aneinander – in der vergangenen Staffel ereignete sich jedoch ein Eklat: Es kam zu einem heftigen Zoff zwischen Gigi Birofio, der mit Freundin Dana Feist teilnahm, und Can Kaplan sowie dessen Verlobter Walentina Doronina. Nachdem es zu Handgreiflichkeiten gekommen war, schmiss RTL die Paare aus der Sendung.