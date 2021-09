Sommerhaus der Stars 2021: Wo ist das Haus? Hier ist der Drehort!

Bei RTL startet am 5. Oktober 2021 die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“. Für die Promi-Paare könnte die Teilnahme eine Zerreißprobe werden. Im Finale wird dann das „Promipaar 2021“ gekürt. Doch wo wurde die Staffel eigentlich gedreht? KUKKSI verrät den Drehort!

So viel „Sommerhaus“ gab es noch nie! Die Fans des kultigen Beziehungs-Härtetests dürfen sich freuen, denn ab Dienstag, 5. Oktober 2021, 20:15 Uhr, wird „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ gleich dreimal wöchentlich, immer dienstags, mittwochs und donnerstags, bei RTL zu sehen sein. Endlich geht der unterhaltsame Wettbewerb mit 12 neuen Folgen und acht neuen Paaren in Bocholt wieder los!

Wer wird „DAS Promipaar 2021“?

Endlich geht der ultimative Beziehungs-Härtetest mit 12 neuen Folgen und acht neuen Paaren im Sommerhaus in Bocholt wieder los! In der 6. Staffel von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ lernen die Zuschauer die Promis und ihre Lebenspartner beim gemeinsamen Zusammenleben von einer ganz anderen, persönlichen und wahrhaftigen Seite kennen. In humorvollen Spielen stellen sie ihre Teamfähigkeit und ihre Paarbeziehung auf die Probe: Wie gut kenne ich meinen Partner wirklich? Wie sehr vertraue ich ihm? Acht Paare begeben sich in direkte Konkurrenzsituation und erleben sowohl Gruppendynamiken als auch den Aufbau neuer Freundschaften. Kurzum: ein unterhaltsamer Wettbewerb um Geld, Titel und echte Partnerschaften. Wer wird „DAS Promipaar 2021“?

Das ist der Drehort vom „Sommerhaus der Stars“

Die diesjährige Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ findet erneut in Bocholt statt – und zwar auf einem Bauernhof! Dort fand bereits auch im vergangenen Jahr die Show statt, wo die Produktionsfirma das Haus für rund zwei Monate gebucht hat. „Ich musste einen Großteil meiner Möbel räumen, um Platz zu machen für die Doppelstockbetten. Auch ich selbst musste meinen Privatteil räumen und in ein anderes Quartier ziehen“, erklärte damals Besitzer Friedrich Rump gegenüber Travelbook. Einen Pool gebe es auf dem Grundstück eigentlich nicht – diesen hat die Produktionsfirma aufgebaut.

Wo ist Bocholt?

Bocholt liegt im Münsterland. An der deutsch-niederländischen Grenze ist die Gemeinde nach Aachen die zweitgrößte Stadt und nach Münster und Rheine der drittgrößte Ort im Münsterland. Die Stadt hat rund 71.000 Einwohner. Und im Sommer kommen immernoch welche dazu – zumindest für einige Wochen. Denn dann ziehen die Promi-Paare auf den Bauernhof. Und auch diesmal verspricht es wieder eine spannende Staffel zu werden. Wer am Ende wohl als Sieger aus der Show gehen wird? RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 5. Oktober 2021. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2021: Das sind die Promi-Paare!