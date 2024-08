Sommer-Dschungelcamp: Erster Zoff! Gigi Birofio und David Ortega geraten aneinander

Endlich beginnt die legendärste Dschungel-Staffel aller Zeiten! Und die Auftakt-Folge hat es in sich: Es kommt zum ersten Streit. In Südafrika geraten Gigi Birofio und David Ortega aneinander.

Giulia Siegel, Sarah Knappik, Georgina Fleur, Winfried Glatzeder, Mola Adebisi, David Ortega, Thorsten Legat, Kader Loth, Hanka Rackwitz, Daniela Büchner, Eric Stehfest und Gigi Birofio kehren dorthin zurück, wo ihr Legenden-Status begonnen hat: im Dschungelcamp. Die Stars haben das Camp in Südafrika bezogen – und schon bricht der allererste Streit aus: Ausgerechnet dem pazifistischen Veganer David platzt die Hutschnur – und das nicht nur einmal.

Der erste Vegan-Streit

An der Feuerstelle fragt Gigi, ob hier „Veganier“ sind. David fühlt sich angegriffen und fragt Gigi, was sein Problem sei, dass er jetzt vegan lebt. Der 25-jährige Reality-Star ist vollkommen überfordert, er ist doch gerade erst angekommen, was ist denn Davids Problem? Gigi: „Wär‘ ich doch lieber in ein Dating-Format gegangen.“ Kader schaltet sich ein und fragt David, was bei ihm los sei, ob er in einer Höhle gelebt habe, er sehe ja wie ein Neandertaler aus. Kader versteht nicht, warum er so hochdreht, er sei doch mal ein lieber Bub‘ gewesen.

Der erste Morgen: David eckt an

Kaum ist David wach, ist auch seine Neugierde erwacht. Er nervt seine Mitcamper mit kruden Fragen, u. a. über ihre Schullaufbahn. Vor allem Danni und Kader sind genervt, für sie ist es viel zu früh. Aber auch Eric, Thorsten und Hanka schütteln über David den Kopf. Dann ist David auch noch neuer Teamchef und nervt weiter: Weil sich Mola darüber ärgert, dass David seinen Führungsstil als „Wischi-Waschi“ bezeichnet hat, soll David heute beweisen, dass er es besser kann.

Er möchte Coachings machen und ein Theaterstück aufführen. Damit möchte er mehr Vertrautheit zwischen den Stars erzeugen: Er schlägt vor, dass sich alle eine Minute umarmen, damit die Hemmungen fallen. Winfried wünscht sich einfach nur, dass der Tag schnell vorbeigeht und Thorsten meint, David solle sich den Bart rasieren und die Haare schneiden, dann wäre alles okay. Wirklich? „Nein, das ist Sarkasmus“, so Thorsten.