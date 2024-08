„So ein kleiner Pisser“: Eskalation zwischen Gigi Birofio und Eric Stehfest im Dschungelcamp!

Im Sommer-Dschungelcamp haben sich Gigi Birofio und Eric Stehfest gut verstanden – eigentlich. Denn nun zogen dunkle Wolken auf: Plötzlich eskalierte der Streit.

In den vergangenen Tagen teilten Gigi Birofio und Eric Stehfest viele Momente im Legenden-Dschungelcamp. Es gab sogar eine Art (Bruder)-Kuss. Doch nun kam es zwischen den beiden Kandidaten zu einem heftigen Zoff – und das alles nur, weil Gigi Birofio für Eric Stehfest keine Dschungel-Legende ist.

Nachdem Eric Stehfest ihn bei einem Spiel nicht in die Kategorie „Dschungel-Legende” eingestuft hat, bricht für Gigi Birofio eine kleine Bromance-Welt zusammen. „Weil ich weiß, dass du sowieso jetzt nicht gehst, ich das aber nicht so cool fand, wie du mit der Legende (Winfried ist damit gemeint, Anm. der Redaktion) geredet hast, bist es jetzt in dem Moment einfach kurz du“, sagte Eric Stehfest.

Gigi Birofio fühlt sich von Eric Stehfest verraten

Der Reality-Star will von dem ehemaligen GZSZ-Schauspieler nichts mehr wissen und fühlt sich verraten. Gigi Birofio teilt im Dschungeltelefon richtig aus: „Eric ist bei mir unten durch, unten durch. Meine Schuhsohle, die ist noch oben. Der ist noch drunter.“ Er macht seinem Ärger weiter Luft: „Was ich alles mit dem geredet hab. Ich bin so dumm.“ Dann legt er noch weiter nach: „So ein kleiner Pisser. Jetzt verstehe ich, warum die ganzen Menschen den hassen. Jetzt macht alles einen Sinn.“

Die beiden versuchen, sich zu versöhnen – das geht jedoch gründlich schief. „Ich glaub‘, du hast immer noch nicht gecheckt, dass ich dich echt gern gemocht hab“, stellt Gigi Birofio klar. Aber warum überhaupt der Streit: Eric Stehfest findet, dass sich Gigi Birofio respektlos gegenüber Winfried verhalten habe. „Wenn der 100.000 € verdient, dann kann er auch kurz aufstehen und sich wieder irgendwo anders hinsetzen“, meint Gigi Birofio. Für Eric Stehfest ein No-Go: „So stelle ich mir nicht vor, dass man mit dem Mann spricht.“ Und dann greift RTL ein – die beiden müssen zusammen zur Dschungelprüfung.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20:15 Uhr, die Folgen sind einen Tag vorab bei RTL+ verfügbar.