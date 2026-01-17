Skoliose-Diagnose: Dschungelcamp-Star Samira Yavuz wurde durch OP acht Zentimeter größer

Samira Yavuz gehört zum Cast der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Kurz vor dem Einzug ins Dschungelcamp blickt die 32-Jährige auf ein prägendes Kapitel in ihrem Leben zurück.

Durch Formate wie „Der Bachelor“ (2017), „Bachelor in Paradise“ (2021) und „Sommerhaus der Stars“ (2023) wurde Samira Yavuz bekannt. Nun wagt sie ihr bisher größtes TV-Abenteuer und zieht ins Dschungelcamp.

Kurz vor Staffelstart spricht Samira Yavuz über ihre Vergangenheit und verrät ein brisantes Detail. In ihrem Podcast „Main Character Mode“ spricht die 32-Jährige darüber, dass ihr als Jugendliche eine Skoliose diagnostiziert wurde. Deshalb musste sich die Reality-Bekanntheit einer mehrstündigen Operation unterziehen.

Bei Skoliose handelt es sich um eine dreidimensionale Verkrümmung der Wirbelsäule und kann zu einem Rippenbuckel oder Lendenwulst führen. Oft tritt die Erkrankung im Jugendalter auf, kann aber auch bei Erwachsenen vorkommen.

„Ich bin mit dieser OP einfach acht Zentimeter größer geworden“

Die OP habe auch ihre Größe verändert. „Ich bin mit dieser OP einfach acht Zentimeter größer geworden“, verrät Samira Yavuz. „Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich war immer 1,62 Meter, ich war immer eine Kleine“, verrät sie weiter. Bei dem Eingriff wurden ihr Stäbe und Schrauben in die Wirbelsäule eingesetzt.

Die 32-Jährige offenbart auch, wie sie sich nach der Operation gefühlt habe: „Als sie mich das erste Mal aufgestellt haben nach der OP und ich schnuppere eine andere Höhenluft, das war schon crazy. Auch auf einmal größer als meine Mama zu sein, das war so: ‚Wow, krass, was ist passiert?'“

Deswegen sei das Dschungelcamp eine große Herausforderung für Samira Yavuz – insbesondere die Schlafsituation. Denn auf Pritschen oder dem Boden zu schlafen, könnte für ihren Rücken belastend sein. Auch eine Hängematte sei nicht geeignet. Dennoch freut sich die 32-Jährige auf den Dschungel – auch, wenn ein erholsamer Schlaf am Lagerfeuer wohl nicht möglich ist. Bereits vor einigen Monaten sprach die Dschungelcamp-Kandidatin über ihre Skoliose-Diagnose. In der Zeit habe ihr Spiritualität weitergeholfen: „Das war eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mir gedacht: ‚Wenn das das Leben ist, dann macht es auf jeden Fall keinen Spaß'“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.