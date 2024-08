„Sitze seit sechs Jahren auf der Couch“: Das traurige Leben von Dschungelcamp-Star Hanka Rackwitz

Hanka Rackwitz feiert ihr TV-Comeback nach sieben Jahren und ist in der Legenden-Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei. In den vergangenen Jahren hat die bekannte Persönlichkeit ein trauriges Leben geführt und lebte in kompletter Isolation.

Im Jahr 2000 nahm Hanka Rackwitz an „Big Brother“ teil. Nach der Show arbeitete sie im Immobilienbusiness und war von 2009 bis 2016 Teil der Makler-Show „mieten, kaufen, wohnen“ bei VOX. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Putz- und Hygienephobie. Im Jahr 2017 nahm sie dann im Dschungelcamp teil und erreichte den zweiten Platz.

Dschungelcamp-Star hat einen Wasch- und Hygienezwang

Die 55-Jährige leidet an Angst- und Zwangsstörungen – sie schrieb sogar schrieb zwei Bücher über ihre psychischen Probleme. Sie hat sich sogar von Kameras begleiten lassen, wie sie gegen ihren Wasch- und Hygienezwang ankämpft. Die erste Dschungelcamp-Teilnahme war deshalb eine riesige Herausforderung für die Immobilienmaklerin. „Ich hab einfach das Gefühl, mein Körper ist offen und so kommt das Unheil rein. Immer diese Panik… Ich weiß selbst, dass die Welt anders aussieht und das alles nicht stimmt, aber in solchen Momenten sieht man das nicht“, sagte die 55-Jährige damals in der Show.

Hanka Rackwitz zieht „hässliche Klamotten“ an und lebt isoliert

In den vergangenen Jahren lebte Hanka Rackwitz komplett isoliert. „Also ich sitze seit ungefähr sechs Jahren auf der Couch mit meiner Katze, schminke mich nicht, ziehe mir hässliche Klamotten an, weil ich auch gar kein Geld hatte. Also ich hab mich schon sehr, sehr isoliert“, sagt die Immobilienmaklerin in einem Interview mit RTL.

„Ich habe in den letzten sechs Jahren versucht, ins reale Leben zurückzufinden“

Hanka Rackwitz spricht offen über ihre sozialen Probleme: „Ich habe Jahre lang versucht, irgendwie zu gefallen. Ich wollte immer besonders hübsch sein, besonders perfekt und das hat alles nicht geklappt. Und ich hab mich auch nie schön gefunden. Ich habe in den letzten sechs Jahren versucht, ins reale Leben zurückzufinden, aber das will mich nicht. Ich hab’s nicht geschafft, irgendwo einen Job zu kriegen. Doch, aber ich flieg wahnsinnig schnell wieder raus. Das Schlimmste war ein Tag.“

Die 55-Jährige, welche damals mit ihrem Pipi-Gate im Dschungelcamp für Aufmerksamkeit sorgte, will auch keinen Sex mehr. „Ich will auch keinen Sex mehr, hatte ich auch genug. Ist auch immer dasselbe: rein, raus, Micky Maus“, gibt sie offen zu. Dass sie nun trotz der Isolation und dem Rückzug aus der Öffentlichkeit wieder ins Dschungelcamp geht, ist eine Überraschung. Hanka Rackwitz blickt trotz ihrer Ängste optimistisch auf das Allstars-Dschungelcamp: „Mit meinen Zwängen und Ängsten komme ich besser klar, dafür ist jetzt ganz viel Persönlichkeit nach vorne gekommen.“