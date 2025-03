Sinneswandel: Bürgergeld-Familie aus „Hartz und herzlich“ geht plötzlich arbeiten

Petra, Pascal und Selina aus „Hartz und herzlich“ taten sich mit Arbeit immer schwer. Nun kommt es zu einem überraschenden Sinneswandel: Die Bürgergeld-Familie hat plötzlich Jobs in Aussicht.

Bei „Hartz und herzlich“ geht es um Protagonisten, die am Existenzminimum leben und oft Schulden haben. Die meisten Bewohner aus den Benz-Baracken in Mannheim beziehen Bürgergeld und haben keinen Job. Bei Petra, Pascal und Selina kommt es nun zu einem Sinneswandel – die Bürgergeld-Familie will plötzlich arbeiten gehen und haben sogar Jobs in Aussicht.

Es gibt erfreuliche Nachrichten: Protagonist Pascal könnte womöglich eine Stelle bei einem Lebensmittel-Lieferservice ergattern. Sogar einen Probetag konnte Pascal absolvieren – und der lief offenbar gar nicht mal so schlecht.

Und auch Selina will arbeiten. „Ich habe mir schon Gedanken gemacht, dass ich jetzt doch in einer Behindertenwerkstatt arbeiten werde“, erzählt die 19-Jährige. Zuvor hatte die Schwester von Pascal einen Job in einer Behindertenwerkstatt abgelehnt. Nun hat Selina sogar ein Praktikum in einer Behindertenwerkstatt gemacht und plant dort nun den Berufseinstieg.

„Ich habe selbst jetzt einen Beruf – ich arbeite auch“

Auch Petra verkündet, dass sie einen Job an Land gezogen hat. „Ich habe selbst jetzt einen Beruf – ich arbeite auch“, sagt die zweifache Mutter. Die Bürgergeld-Empfängerin verkündet weiter: „Spätestens nächsten Monat gehen Pascal und ich arbeiten – Selina hat dann auch Arbeit. Dann kann es nur besser werden!“ Um welchen Job es sich jedoch genau bei Petra handelt, hat die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“ bisher nicht durchblicken lassen.

Bereits vor einigen Wochen hat die 54-Jährige verkündet: „Wenn ich was finden würde, dann würde ich auch sagen ‚Komm, ich gehe arbeiten.‘ Ist mir lieber als nur daheim rumzuhocken und besser als vor der Glotze zu hocken.“ Auch Pascal fand plötzlich Gefallen daran, einem festen Job nachzugehen: „Wenn ich arbeiten gehe und nebenbei TikTok mache, dann hätte ich diese ganzen Kopfschmerzen mit dem Jobcenter nicht mehr. (…) Und ich muss keinen Papierkram mehr machen. Auf das Ding habe ich keinen Bock mehr.“

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.