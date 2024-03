„Sind halt dämlich“: Hartz und herzlich-Jasmin und Maik kritisieren Klinik!

In den abschließenden Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Rostock drehte sich nochmal alles um die Schwangerschaft von Jasmin. Die 19-Jährige bekommt Tipps von der Klinik – doch mit diesen kann die junge Mutter nichts anfangen.

Jasmin musste kürzlich einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Die Protagonistin aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ hat ihr Baby verloren. Die Dreharbeiten der neuen Folgen liegen jedoch schon einige Monate zurück und wurden vor der Fehlgeburt aufgezeichnet. Deshalb wurde in den Episoden ihre Schwangerschaft thematisiert – und diese läuft alles andere als reibungslos.

„Ich krieg durch die Schwangerschaft kaum Luft“

Das Baby von Jasmin ist eine Woche zu weit entwickelt. Die 19-Jährige hat außerdem mit Atemproblemen zu kämpfen: „Ich krieg durch die Schwangerschaft kaum Luft, weil sie unter den Rippen liegt.“ In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ besuchte Jasmin eine Intensiv-Schwangerenberatung. Maik will sich erkundigen, wie es seiner Freundin geht – aber konzentriert sich auch gleichzeitig auf sein Playstation-Spiel.

Maik: „Krankenhäuser sind halt dämlich“

Jasmin soll vor allem auf ihre Ernährung achten. Maik hält das jedoch für Blödsinn: „Krankenhäuser sind halt dämlich, was soll man erwarten? Da gibt’s ja auch nur Gumminahrung“, meint der leidenschaftliche Zocker. Eine große Hilfe ist vor allem Freundin Nadine, welche Jasmin in der turbulenten Zeit beisteht.

Nadine hilft Jasmin bei Bewerbungen. „Ich muss erst mal nach einer Vorlage schauen, weil ich vergessen hab, wie man eine Bewerbung schreibt“, erzählt die 19-Jährige. Jasmin würde sich wünschen, als Erzieherin zu arbeiten. Dafür benötigt man jedoch eine Ausbildung – die junge Mutter hat dagegen nur einen Hauptschulabschluss. Und auch Maik würde gerne endlich wieder ins Berufsleben: „Bei Lidl, aber jetzt noch nicht. Ich will erst mal die Geburt abwarten.“

Das Jugendamt will die Familie zudem in ein Mutter-Kind-Heim stecken. Denn die Behörde meint, dass die Erziehung von Lennox vernachlässigt wird – auch die Wohnung wirkte zuletzt verharmlost. Immerhin: Lennox hat jetzt ein eigenes Zimmer. „Das ist besser so, da können wir wenigstens ruhiger schlafen“, meint Maik.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 17:05 Uhr.