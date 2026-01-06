Simone Ballack überwindet Flugangst für das Dschungelcamp – „Das ist jetzt quasi meine Therapie“

Gemeinsam mit elf weiteren Prominenten startet für Simone Ballack das Dschungelcamp. Die Gage ist vielversprechend – deswegen überwindet die Unternehmerin eine ihrer größten Ängste.

Simone Ballack ist bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei. Die 49-Jährige steht dabei vor einer großen persönlichen Herausforderung – und zwar bereits vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp. Denn die Unternehmerin leidet an Flugangst.

„Die erste Herausforderung beginnt in Frankfurt am Flughafen“, gestand Simone Ballack in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. Jahrelang habe sie sich vor Langstreckenflügen gedrückt – deshalb sei der Flug nach Australien eine Art Therapie: „Das ist jetzt quasi meine Therapie – falls ich im Flieger nicht sterbe.“

Bei der Schlafsituation muss Simone Ballack „egoistisch handeln“

Ein weiteres Problem sei die Schlafsituation im Dschungelcamp. „Ich hoffe, dass ich das gut durchstehe auf diesen unbequemen Pritschen, und hoffe, dass ich nicht in einer Hängematte schlafen muss“, so Simone Ballack. Sie müsse in dem Fall egoistisch handeln, „weil sonst werde ich zum Pflegefall.“

Im Dschungelcamp nimmt sie vor allem wegen der Gage teil – auch die Gewinnsumme von 100.000 Euro im Falle eines Sieges ist verlockend: „Das motiviert mich natürlich mehr. […] Da bin ich sehr deutsch. Rücklagen müssen her.“ Das Geld will sie vor allem in eine Reise mit ihren Kindern investieren. „Dann hauen wir ordentlich auf den Putz“, so die 49-Jährige. Ansonsten sei sie ein sehr sparsamer Mensch.

So bereitet sich Simone Ballack aufs Dschungelcamp vor

In wenigen Tagen zieht Simone Ballack ins RTL-Dschungelcamp – vorher unterzieht sie sich einem eisigen Härtetest. Bei zwei Grad sprang sie in den Starnberger See und will zeigen: Sie ist für Australien bereit. Nach wenigen Sekunden im eiskalten Wasser hat Simone Ballack bei Instagram verraten: „Ich weiß gar nicht, ob ich mich noch bewegen kann. Ich bin, glaub’ ich, angefroren.“ Ob diese Strategie wirklich hilft? Das sehen die Zuschauer ab dem 23. Januar 2026 im Dschungelcamp.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.