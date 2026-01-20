Simone Ballack nimmt Asche ihres toten Sohnes mit ins Dschungelcamp

Simone Ballack zieht am 23. Januar ins Dschungelcamp. Ein Schmuckstück hat in Down Under eine ganz besondere Bedeutung – darin befindet sich die Asche ihres toten Sohnes.

Simone Ballack wurde einst als Spielerfrau durch ihren berühmten Ex-Mann Michael Ballack bekannt. Die Unternehmerin war bereits in diversen TV-Shows zu sehen. 2013 nahm sie bei „Let’s Dance“ teil, danach folgten unter anderem „Promi Shopping Queen“ auf VOX sowie „Promi Big Brother“ in SAT.1.

Simone und Michael Ballack heirateten nach zehn Jahren Beziehung, später folgte die Scheidung. Aus ihrer Ehe ging ihr erster Sohn Emilio hervor. Im Alter von 18 Jahren ist dieser bei einem Unfall im Jahr 2021 verstorben. „Ich versuche jeden Tag möglichst viel Positives für mich und meine Familie rauszuziehen, immer wieder Neues zu versuchen. Auf keinen Fall Stillstand“, erklärte sie im Jahr 2024 in einem Interview mit „Gala“. Weiter hat sie verlauten lassen: „Es muss immer weitergehen. Sich ständig neue Aufgaben zu setzen ist, glaube ich, die beste Medizin gegen Trauer. Und auch, sich von niemandem vorschreiben zu lassen, wie man zu leben hat.“

„Das ist die Asche von meinem verstorbenen Sohn Emilio“

Mit der Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wagt Simone Ballack ihr bisher größtes TV-Projekt. Sie trägt in Australien ein Schmuckstück, in welchem sich die Asche ihres toten Sohnes befindet. „Das ist die Asche von meinem verstorbenen Sohn Emilio“, sagt die 49-Jährige in der „Bild“-Zeitung.

Nach dem Tod von Emilio hat sie das Schmuckstück anfertigen lassen: „Es gibt Firmen, die anbieten, dass man einen Teil der Asche nimmt und sich daraus einen Stein pressen lässt. Das habe ich gemacht.“ Und weiter: „Die Anhänger symbolisieren zwei Engelsflügel, die um den Stein kommen. […] Ich glaube an Engel, das passt alles gut.“

Dass sie das Schmuckstück mit ins Dschungelcamp nimmt, ist an Bedingungen geknüpft. „Ich wollte die Kette nur mitnehmen, wenn diese im Camp in Sicherheit ist, wenn ich sie zum Beispiel für eine Prüfung ablegen muss. […] Die Produktion wird sich darum kümmern. Es gibt ein Beutelchen, in dem die Kette aufbewahrt und von einem Mitarbeiter bewacht wird“, so Simone Ballack.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.