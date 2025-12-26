„Silvesterpunch“: Das sind die Sendetermine von „Ein Herz und eine Seele“ an Silvester 2025

Neben „Dinner for One“ gehört auch „Ein Herz und eine Seele“ zum Jahreswechsel dazu. Die Serie wird auch diesmal wieder an Silvester auf mehreren Sendern ausgestrahlt. KUKKSI verrät alle Sendetermine des Klassikers.

Die Geschichten rund um Ekel Alfred (Heinz Schubert), seine Frau Else (Elisabeth Wiedemann), Tochter Rita (Hildegard Krekel) und deren Mann Michael (Diether Krebs) sind absoluter Kult. Zu Silvester wird immer wieder die Folge „Sylvesterpunsch“ (im Original mit y geschrieben) gezeigt und zählt zu den bekanntesten Episoden der Serie.

Darum geht es in der Folge

Ihre damaligen Vorbereitungen zum „fröhlichen Familienfest“ haben nichts von der Herzlichkeit im Umgang miteinander verloren, wenn sich auch die politischen Begleitumstände geändert haben. Else, Rita, Michael und der treusorgende Familienvater Alfred tun jedenfalls alles, um diesen Abend zu einem Erfolg werden zu lassen. Das wird ein „voller“ Erfolg, denn der Punsch zeigt sehr schnell seine anregende Wirkung. Nicht nur seine „dusslige Kuh“ Else (Elisabeth Wiedemann) und sein Sozi-Schwiegersohn (Diether Krebs) kriegen von Ekel Alfred ihr Fett weg.

Das sind die Sendetermine von „Ein Herz und eine Seele“

Silvester 2025

16.10 Uhr: MDR

17.40 Uhr: SWR

17.55 Uhr: WDR

18.10 Uhr: RBB

20.15 Uhr: Tagesschau24

22.00 Uhr: NDR

Neujahr 2026

0.07 Uhr: Tagesschau24

4.05 Uhr: SWR

„Ein Herz und eine Seele“ auch in der ARD Mediathek verfügbar

Nicht nur im Free-TV, sondern auch in den jeweiligen Mediatheken ist die Folge von „Ein Herz und eine Seele“ verfügbar. Und wer die Episode verpasst, kann diese in den Morgenstunden im SWR nochmal verfolgen – dafür muss man jedoch sehr zeitig den Fernseher einschalten: Der Sender wiederholt den Klassiker nämlich um 4.05 Uhr.

Am Silvesterabend 1973 tauchte die Familie Tetzlaff zum ersten Mal im Programm des Ersten auf. Zuvor wurde die Folge nämlich nur im WDR gezeigt. Und es gibt noch eine Besonderheit: Es war die erste Episode, die nicht mehr in schwarz-weiß, sondern in Farbe ausgestrahlt wurde und erlangte durch die jährliche Ausstrahlung eine besonders große Bekanntheit.