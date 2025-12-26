Connect with us

    „Silvesterpunch“: Das sind die Sendetermine von „Ein Herz und eine Seele“ an Silvester 2025

    gepostet am

    Silvesterpunch von "Ein Herz und eine Seele"
    WDR

    Neben „Dinner for One“ gehört auch „Ein Herz und eine Seele“ zum Jahreswechsel dazu. Die Serie wird auch diesmal wieder an Silvester auf mehreren Sendern ausgestrahlt. KUKKSI verrät alle Sendetermine des Klassikers.

    Die Geschichten rund um Ekel Alfred (Heinz Schubert), seine Frau Else (Elisabeth Wiedemann), Tochter Rita (Hildegard Krekel) und deren Mann Michael (Diether Krebs) sind absoluter Kult. Zu Silvester wird immer wieder die Folge „Sylvesterpunsch“ (im Original mit y geschrieben) gezeigt und zählt zu den bekanntesten Episoden der Serie.

    Darum geht es in der Folge

    Ihre damaligen Vorbereitungen zum „fröhlichen Familienfest“ haben nichts von der Herzlichkeit im Umgang miteinander verloren, wenn sich auch die politischen Begleitumstände geändert haben. Else, Rita, Michael und der treusorgende Familienvater Alfred tun jedenfalls alles, um diesen Abend zu einem Erfolg werden zu lassen. Das wird ein „voller“ Erfolg, denn der Punsch zeigt sehr schnell seine anregende Wirkung. Nicht nur seine „dusslige Kuh“ Else (Elisabeth Wiedemann) und sein Sozi-Schwiegersohn (Diether Krebs) kriegen von Ekel Alfred ihr Fett weg.

    Dinner for One
    "Dinner for One": Die Sendetermine an Silvester 2025

    Das sind die Sendetermine von „Ein Herz und eine Seele“

    Silvester 2025

    16.10 Uhr: MDR
    17.40 Uhr: SWR
    17.55 Uhr: WDR
    18.10 Uhr: RBB
    20.15 Uhr: Tagesschau24
    22.00 Uhr: NDR

    Neujahr 2026

    0.07 Uhr: Tagesschau24
    4.05 Uhr: SWR

    „Ein Herz und eine Seele“ auch in der ARD Mediathek verfügbar

    Nicht nur im Free-TV, sondern auch in den jeweiligen Mediatheken ist die Folge von „Ein Herz und eine Seele“ verfügbar. Und wer die Episode verpasst, kann diese in den Morgenstunden im SWR nochmal verfolgen – dafür muss man jedoch sehr zeitig den Fernseher einschalten: Der Sender wiederholt den Klassiker nämlich um 4.05 Uhr.

    Am Silvesterabend 1973 tauchte die Familie Tetzlaff zum ersten Mal im Programm des Ersten auf. Zuvor wurde die Folge nämlich nur im WDR gezeigt. Und es gibt noch eine Besonderheit: Es war die erste Episode, die nicht mehr in schwarz-weiß, sondern in Farbe ausgestrahlt wurde und erlangte durch die jährliche Ausstrahlung eine besonders große Bekanntheit.

