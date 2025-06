Sie lebt in Israel: Wer zahlt eigentlich die Flüge von Andrea Kiewel zum „Fernsehgarten“?

Andrea Kiewel lebt in Tel Aviv, aber präsentiert jeden Sonntag den „Fernsehgarten“ im ZDF in Mainz. Die Moderatorin pendelt im Sommer jedes Wochenende zwischen Israel und Deutschland – aber wer zahlt eigentlich ihre Flüge?

Die Moderatorin ist am Sonntag beim ZDF-„Fernsehgarten“ ausgefallen. Grund dafür war der gesperrte Luftraum in Israel aufgrund des Krieges. „Meine Damen und Herren, warum stehen Lutz und ich heute hier?“, erklärte Ersatz-Moderator Joachim Llambi in der vergangenen Ausgabe. Und weiter: „Das hat natürlich einen Grund, warum Andrea Kiewel nicht da ist. Denn von dem Ort, wo Andrea Kiewel herkommt, wo sie lebt, ist es nicht möglich, hierherzukommen.“ Lutz van der Horst ergänzte: „Genau, aber wir haben mit Kiwi heute noch telefoniert. Und das Wichtigste ist: Ihr geht es so weit gut.“

Im Normalfall pendelt die Moderatorin jedes Wochenende zwischen Deutschland und Israel hin und her. Im Netz kam nun die Frage auf, wer eigentlich die Flüge für Andrea Kiewel zahlt. „Die Kosten für das wöchentliche Einfliegen bezahlt die Moderatorin hoffentlich privat und nicht von unseren Gebühren“, hieß es beispielsweise in einem Kommentar in den sozialen Netzwerken. Ein anderer User fragt, ob die Flüge von den Rundfunkgebühren bezahlt werden. Der Sender hat nun dazu Stellung bezogen.

ZDF stellt klar: Andrea Kiewel zahlt selbst ihre Flüge

„Andrea Kiewel lebt in Israel. Die An- und Abreise nach Mainz ist ihre Privatangelegenheit“, erklärt das ZDF gegenüber t-online. Demnach bezahlt der Sender nicht die Flugkosten und werden damit auch nicht von den Rundfunkgebühren finanziert, sondern Andrea Kiewel bezahlt ihre Flüge selbst.

In einem Interview mit der Bild am Sonntag hatte Andrea Kiewel im Jahr 2020 erklärt: „In der ‚Fernsehgarten‘-Saison habe ich es meistens so geregelt, dass ich am Sonntag um 18 Uhr ins Flugzeug steige und um Mitternacht meine kleine Wohnung in Tel Aviv aufschließe.“

Die User im Netz kritisieren außerdem, dass Andrea Kiewel derzeit zur politischen Lage schweigt. Denn der Krieg zwischen Israel und Iran ist vor einigen Tagen völlig eskaliert – bisher hat sich die „Fernsehgarten“-Moderatorin nicht dazu geäußert.