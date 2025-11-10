Connect with us

    Schwerer Unfall: Darum hat „Bauer sucht Frau“-Thomas eine Narbe

    Thomas bei "Bauer sucht Frau"
    Thomas läutet mit Michaela und Sandra bei „Bauer sucht Frau“ die Hofwoche ein. Letztere Hofdame entdeckt eine große Narbe am Arm des Bio-Mutterkuhhalters und will mehr darüber wissen. 

    In der diesjährigen Staffel von „Bauer sucht Frau“ ist auch Thomas dabei. Der Bio-Mutterkuhhalter hofft, auf seine große Liebe zu treffen. Mit Michaela und Sandra buhlen gleich zwei Damen um den Bauern. Bei einem Gespräch entdecken die beiden plötzlich eine riesige Narbe an seinem Arm.

    Angesprochen auf die Narbe erklärt Thomas, wie das passiert ist: „Durch ein Reh“, so der Kandidat. Er habe „das Lenkrad verrissen” und sich die Verletzung bei der Kollision zugezogen. Zunächst sah es nach einer oberflächlichen Verletzung aus – jedoch entpuppte sich das schnell als gefährlicher.

    Thomas bei "Bauer sucht Frau"
    "Bauer sucht Frau" 2025: Kandidat Thomas litt an Depressionen

    „Innerlich hatte ich schon zwei Liter Blut verloren“

    „Innerlich hatte ich schon zwei Liter Blut verloren“, erzählt Thomas den beiden Hofdamen. Die Frauen können es gar nicht fassen. „Da hattest du einen Schutzengel, wow!“, so Sandra. „Allerdings! Nicht bloß einen”, meint der 39-Jährige. Der Vorfall habe die Sicht auf sein Leben deutlich verändert.

    Darum entschied sich der Bio-Mutterkuhhalter für zwei Frauen

    Thomas hat bei „Bauer sucht Frau“ auch erklärt, weshalb er sich zwei Frauen ausgesucht hat. „Ich habe mir zwei Frauen ausgesucht, da ich beiden eine Chance geben wollte – und sagen wir mal so, die Bessere gewinnt!“, erklärte der 39-Jährige in der Kuppelshow. Für die Ankunft der Hofdamen auf seinem Anwesen hat sich der 39-Jährige etwas Besonderes einfallen lassen: Seine Mitstreiter bei der Freiwilligen Feuerwehr helfen ihm bei der Abholung seiner beiden Frauen am Bahnhof.

    Wie die Hofwoche bei Bauer Thomas und den beiden Damen sonst so läuft? Und welche Frau kann bei dem 39-Jährige besonders punkten? Das können die Zuschauer in den kommenden Folgen von „Bauer sucht Frau“ mitverfolgen. Die neue Folge der Kuppelshow ist immer eine Woche vorab bei RTL+ abrufbar.

    RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ immer montags um 20.15 Uhr.

