Schwere Unwetter zum EM-Achtelfinale drohen: So wird das Wetter am Brandenburger Tor in Berlin

Am Samstagabend startet das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft muss gegen Dänemark antreten. Tausende Fans werden das Spiel beim Public Viewing verfolgen. Das könnte aufgrund schwerer Unwetter jedoch in vielen Regionen ins Wasser fallen.

Die spielfreien Tage der Fußball-Europameisterschaft gehen dem Ende entgegen. Am Samstag (29. Juni) spielt Deutschland im Achtelfinale gegen Dänemark. Public Viewing unter freiem Himmel wird bei tausenden Fans also auf dem Plan am Wochenende stehen. Doch ausgerechnet am Samstagabend drohen extrem schwere Unwetter in einigen Regionen – das hat auch Auswirkungen auf das Public Viewing.

Es droht eine schwere Unwetterfront zum EM-Achtelfinale

Zunächst wird es in Deutschland überall knackig heiß – das Thermometer nimmt am Samstag die 30 Grad-Marke ins Visier. Doch ausgerechnet am Abend, wenn Deutschland gegen Dänemark spielt, zieht eine schwere Unwetterfront im Südwesten herein. Im Westen und Süden drohen dann heftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Deutscher Wetterdienst warnt

„Von Südwesten zieht Samstagabend und in den Nachtstunden zum Sonntag ein größerer Gewitterkomplex auf. In Verbindung damit kommt es zu Sturm- und schweren Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h (Bft 9-10), heftigem Starkregen mit Mengen zwischen 20 und 40 l/qm in kurzer Zeit oder bis 60 l/qm in wenigen Stunden und Hagel mit Korngrößen um 3 cm. Lokal drohen Orkanböen bis 120 km/h, extrem heftiger Starkregen mit Mengen zwischen 60 und 80 l/qm in wenigen Stunden und Großhagel mit Korngrößen um 5 cm. Das Gefahren- und Schadenspotenzial ist deutlich erhöht!“, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Website und hat entsprechende Vorwarnungen herausgegeben. Diese gelten ab Samstagabend, 18 Uhr.

Berlin hat Glück – am Brandenburger Tor scheint die Sonne

Die Fans auf der größten Fanzone in Deutschland haben Glück! In Berlin drohen am Samstag keine Unwetter – das Public Viewing am Brandenburger Tor sowie Bundestag dürfte also planmäßig stattfinden. In der Hauptstadt kann es sehr heiß werden – Temperaturen bis 32 Grad sind möglich, dazu scheint die ganze Zeit noch die Sonne. Und vielleicht wird es auch auf dem Rasen beim Spiel zwischen Deutschland und Dänemark ein Sommermärchen. Zuvor treten Italien und die Schweiz im ersten Achtelfinale um 18 Uhr an.