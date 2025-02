Schlechte Quoten: ProSieben zieht bei „The Masked Singer“ die Notbremse

Das einst sehr erfolgreiche Format „The Masked Singer“ bescherte ProSieben anfangs noch traumhafte Quoten. Doch in der letzten Staffel sind die Zuschauerzahlen extrem eingebrochen. Der Sender trifft deshalb eine radikale Entscheidung.

Aufgrund des Erfolges hat sich ProSieben in den vergangenen Jahren dazu entschieden, gleich zwei Staffeln in einem Jahr zu „versenden“. Doch genau das war möglicherweise ein Fehler – nach dem Boom um das Format setzten Abnutzungserscheinungen bei den Zuschauern ein.

Die Einschaltquoten befanden sich im freien Fall. Während vor allem die zweite Staffel des Formates sensationelle Quoten mit über fünf Millionen Zuschauern und Marktanteile um sensationelle 30 Prozent holte, sahen im Jahr 2024 nicht mal mehr eine Million Zuschauer noch zu. Die Marktanteile in der jungen Zielgruppe brachen regelrecht ein – keine einzige Folge erreichte zweistellige Werte.

„The Masked Singer“ legt 2025 eine längere Pause ein

Aufgrund der desolaten Entwicklungen müssen die Fans nun lange auf eine neue Staffel warten. Denn im Jahr 2025 wird es keine zwei Staffeln von „The Masked Singer“ geben, sondern nur eine. „‚The Masked Singer‘ legt 2025 eine längere Pause ein und kommt nur einmal“, sagt ProSieben-Sprecher Christoph Körfer gegenüber DWDL.

Wann genau ProSieben die Staffel ausstrahlen will, ist ungewiss. Offenbar werden die neuen Folgen aber erst im Herbst gesendet. Seit dem Jahr 2020 hatte ProSieben regelmäßig zwei Staffeln von „The Masked Singer“ pro Jahr ausgestrahlt, 2021 war sogar noch ein Weihnachts-Special als dritte Ausgabe hinzugekommen.

In der Show treten Stars bis zur Unkenntlichkeit maskiert auf – erst am Ende der jeweiligen Folge muss ein Promi seine Maske fallen lassen. Nur anhand ihrer Gesangsstimme können sie identifiziert werden. In der vergangenen Staffel konnte Sängerin Loi im Kostüm des „Panda“ sich als Siegerin durchsetzen. In den Staffeln zuvor holten Sängerin Jennifer Weist als „Eisprinzessin“, Schauspieler Daniel Donskoy als „Maulwurf“, Sänger Sasha als „Dinosaurier“, Komikerin Mirja Boes als „Floh“ und Entertainerin Sarah Engels als „Skelett“ den Sieg.