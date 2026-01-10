„Schlagerchampions“ 2026: Warum fehlt Andrea Berg in der Show?

Das „Große Fest der Besten“ steigt am 10. Januar 2026 im Velodrom Berlin. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler treten in der Show mit Florian Silbereisen auf. Doch ein Name fehlt – und zwar Andrea Berg. Was steckt dahinter?

Die Crème de la Crème des Schlagers versammelt sich an diesem Samstag in Berlin. Denn dann steigen die „Schlagerchampions“ mit Florian Silbereisen. In „Das große Fest der Besten“ ehrt der Showmaster am 10. Januar zum elften Mal die erfolgreichsten Schlagerstars des zurückliegenden Jahres.

Diese Stars holt Florian Silbereisen auf die Bühne

Und die Gästeliste hat es in sich: Roland Kaiser, Maite Kelly, Unheilig, Marianne Rosenberg, Howard Carpendale, Santiano, Melissa Naschenweng, Thomas Anders, DJ Ötzi, No Angels, Nino de Angelo, Ross Antony, Michelle und Olaf der Flipper werden in der Show auftreten.

Zudem konnte Helene Fischer für die Sendung verpflichtet werden, welche 10 Songs in einem Medley performen wird – welche Songs die Schlagerkönigin auf der Bühne zum Besten gibt, konnten die Fans zuvor abstimmen. Zudem plant Florian Silbereisen eine Überraschung für Helene Fischer, wie der Showmaster ankündigte.

Warum fehlt Andrea Berg bei den „Schlagerchampions“?

Doch einen Namen vermissen die Fans – und zwar Andrea Berg. „Warum ist nicht Andrea Berg dabei? Als Königin des Schlagers gehört sie dazu“, schreibt ein User in den sozialen Netzwerken. „Ich wäre sehr froh, wenn auch mal Andrea Berg dabei wäre. Sie ist die wahre Schlagerkönigin und nicht Helene Fischer. Andrea hatte schon große Erfolge, da gab es noch keine Helene Fischer“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Ganze 13 „Eins der Besten“ bekam Andrea Berg in den vergangenen Jahren. Ihr Management teilte gegenüber dem Portal „Schlagerpuls“ mit, dass die Schlagersängerin diesmal nicht bei den „Schlagerchampions“ dabei sein wird. Die Schlagerkönigin macht ganz offensichtlich mal (eine wohlverdiente) Pause.

„Schlagerchampions“ läuft am 10. Januar 2026 um 20.15 Uhr im Ersten.