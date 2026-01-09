„Schlagerchampions“ 2026: Florian Silbereisen überrascht Helene Fischer live im TV

Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter beendet Helene Fischer ihre Babypause. Die Sängerin wird am Samstagabend in der TV-Show „Schlagerchampions“ ihr großes TV-Comeback feiern.

Es ist so weit: Helene Fischer kehrt auf die große TV-Bühne zurück. Die Fans der Schlagersängerin durften entscheiden, welche Songs die Schlagerqueen in der Show singen wird. Ihr Ohrwurm „Atemlos“ wird unter anderem dabei sein, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

„Ich werde Helene überraschen – und ich bin sehr gespannt, was passiert“

Florian Silbereisen plant eine Überraschung für Helene Fischer. „Helene wird bei den ‚Schlagerchampions‘ wirklich zum allerersten Mal wieder eine große Bühne betreten. Sie wird vorher nicht in der Halle sein! Sie wird vorher nichts proben! Das ist für sie ganz ungewohnt, da sie sonst alles ganz akribisch wochenlang bis ins letzte Detail vorbereitet. Aber diesmal ist das völlig anders: Ich werde Helene überraschen – und ich bin sehr gespannt, was passiert …!“, sagt der Showmaster in der „Bild“.

Helene Fischer wird erst am Samstag nach Berlin kommen und nicht an den Proben teilnehmen. Die Sängerin feiert nicht nur ihr TV-Comeback, sondern gibt im Rahmen ihrer „360 Grad Stadion Tour“ im Jahr 2026 Auftritte in Dresden, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Hannover, Wien, Zürich und München.

Diese Gäste sind neben Helene Fischer bei den „Schlagerchampions“ dabei

Neben Helene Fischer sind unter anderem Roland Kaiser, Maite Kelly, Unheilig, Marianne Rosenberg, Howard Carpendale, Santiano, Melissa Naschenweng, Thomas Anders, DJ Ötzi, No Angels, Nino de Angelo, Ross Antony, Dick Brave, Michelle, Oli.P, Olaf der Flipper und Ben Zucker bei den „Schlagerchampions“ dabei.

In der Jubiläums-Eurovisionsshow wird es wieder spannend: Welche Stars werden ausgezeichnet? Wer gewinnt „Die Eins der Besten?“ Wer sind die Schlagerchampions 2026? Florian Silbereisen: „Leider kann ich noch nicht so viel verraten, aber es wird sehr spannend! Und ich kann jetzt schon sagen: Es wird auch sehr überraschend …“