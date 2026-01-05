„Schlagerchampions“ 2026: Diese Gäste sind dabei

Die nächste Schlagershow im Ersten steht bevor: Florian Silbereisen lädt im Januar 2026 die „Schlagerchampions“ in die ARD ein. In der Liveshow werden jedes Jahr die erfolgreichsten Stars des Schlagers feiert.

Florian Silbereisen rollt den roten Teppich aus – für die Stars des Jahres, die durch besondere Erfolge, originelle Ideen oder neue Trends Maßstäbe gesetzt haben. Der Showmaster präsentiert zum zehnten Mal im Velodrom in Berlin „Das große Fest der Besten“.

Diese Gäste sind bei den „Schlagerchampions“ dabei

Helene Fischer

Roland Kaiser

Maite Kelly

Unheilig

Marianne Rosenberg

Howard Carpendale

Santiano

Melissa Naschenweng

Thomas Anders

DJ Ötzi

No Angels

Nino de Angelo

Ross Antony

Dick Brave

Michelle

Oli.P

Olaf der Flipper

Ben Zucker

In der Jubiläums-Eurovisionsshow wird es wieder spannend: Welche Stars werden ausgezeichnet? Wer gewinnt „Die Eins der Besten?“ Wer sind die Schlagerchampions 2026? Florian Silbereisen: „Leider kann ich noch nicht so viel verraten, aber es wird sehr spannend! Und ich kann jetzt schon sagen: Es wird auch sehr überraschend …“

Helene Fischer kehrt auf die TV-Bühne zurück

Sicher ist aber bereits, dass Howard Carpendale in der Show den Countdown zu seinem 80. Geburtstag starten wird. Maite Kelly und Roland Kaiser präsentieren eine Zugabe zu ihrem Megahit „Warum hast Du nicht nein gesagt“. Außerdem kehrt Helene Fischer zurück auf die ganz große Bühne: Sie wird im Velodrom zum ersten Mal wieder vor tausenden Fans auftreten! Und sie singt endlich wieder ihre ganz großen Hits! Florian Silbereisen feiert ihr 20-jähriges Jubiläum, das auch Anlass für ihre Stadion-Tour im Sommer 2026 ist.

„Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ läuft am 10. Januar 2026 um 20.15 Uhr im Ersten.