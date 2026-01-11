„Schlagerchampions“ 2026: Das wurde nicht im TV gezeigt

Auf den Auftritt von Helene Fischer hatten unzählige Fans gewartet. Die Sängerin feierte in „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ ihr großes Comeback. KUKKSI-Reporter Oliver Stangl war vor Ort und verrät, was hinter den Kulissen passierte.

Die Crème de la Crème des deutschen Schlagers versammelte sich an diesem Samstag in Berlin. Denn Florian Silbereisen (44) kürte die „Schlagerchampions“. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler traten auf der Bühne auf und sahnten Preise ab – Roland Kaiser (73) bekam gleich zwei Trophäen und sorgte mit seinen Hits für eine grandiose Stimmung.

Und auch sonst bot die Schlagersendung zahlreiche Highlights – so auch der Auftritt von Helene Fischer (41). Gegen 21.45 Uhr war es dann auch so weit: Die Schlagersängerin beendete ihre Babypause und feierte ihr großes Comeback. Und gleichzeitig hat dieser Auftritt noch eine viel größere Bedeutung: Helene Fischer hatte nicht nur ihr Comeback, sondern auch ihr 20-jähriges Jubiläum auf der Showbühne.

Was die Zuschauer nicht im TV gesehen haben

Kurz vor dem Auftritt von Helene Fischer wurde im TV ein Einspieler gezeigt. Währenddessen stand Florian Silbereisen auf der Bühne – und es war ersichtlich, wie sehr er sich auf die Schlagerqueen in seiner Show freute und dass es für ihn ebenfalls ein besonderer Moment ist. Danach sangen die beiden ihren gemeinsamen Hit „Eine Tasse Kaffee“, bevor Helene Fischer ihre größten Hits in einem Medley performte und die Bühne zum Beben brachte.

Helene Fischer und Florian Silbereisen zeigen sowohl vor der Kamera als auch hinter den Kulissen, dass eine Trennung wie bei anderen Promis nicht immer in einer Schlammschlacht enden muss, sondern weiterhin freundschaftlich eng verbunden sein kann – das stellen Helene Fischer und Florian Silbereisen immer wieder unter Beweis. Und genau dafür werden sie von ihren Fans geschätzt und geliebt.

Was die Zuschauer ebenfalls nicht im TV gesehen haben: Schon vor der Live-Show wurden einige Künstler auf die Bühne geholt. Im Warm-up trat unter anderem Olaf der Flipper (79) auf und heizte dem Publikum ein. Und auch Florian Silbereisen hat sich circa 20.05 Uhr auf der Bühne blicken lassen und wünschte dem Publikum einen schönen Abend. Zudem bat er darum, dass er angefeuert wird, sobald er die Halle um 20.15 Uhr betritt – das würde ihm etwas die Nervosität nehmen.

Fans verirren sich in falscher TV-Show

Eine kuriose Situation mitten im Prenzlauer Berg in Berlin: Die „Schlagerchampions“ fanden im Velodrom statt. Und direkt nebenan fand gleich noch eine Live-Show statt – und zwar das „TV total Turmspringen“ auf ProSieben. Am Ausgang des S-Bahnhofes standen Mitarbeiter und haben den Fans mitgeteilt, für welche TV-Show sie sich in die Schlange stellen müssen.

Und dann passierte es eben doch: Einige Besucher standen plötzlich in der verkehrten Schlange und hätten sich beinahe in der falschen TV-Show verirrt. „Ich wollte zum Silbereisen, aber wäre beinahe beim ‚Turmspringen‘ gelandet“, erzählt uns ein Gast vor Ort. „Ich habe es rechtzeitig gemerkt. Sonst hätte ich wahrscheinlich den Legat statt Silbereisen gehabt“, so ein anderer Besucher.

Und ein weiterer: „Ich wollte zum ‚Turmspringen‘ und habe mich gewundert, warum einige Leute Helene-Shirts tragen.“ Am Ende ist alles gutgegangen und alle nahmen es mit Humor – spätestens in der Halle wäre es beim Ticket aufgefallen, dass man sich nicht in der richtigen TV-Show befindet.