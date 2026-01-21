SAT.1 verschiebt Staffelstart von „Promis unter Palmen“ wegen Dschungelcamp

Eigentlich sollte am 9. Februar 2026 die neue Staffel von „Promis unter Palmen“ starten. Doch nun tritt der Sender auf die Reality-Bremse: Wegen des Dschungelcamp-Wiedersehens verschiebt SAT.1 den Staffelstart seiner Realityshow.

Die neue Staffel von „Promis unter Palmen“ steht in den Startlöchern. Die Folgen der Realityshow sollten ab 9. Februar 2026 über die Bildschirme flimmern. Doch an dem Abend zeigt RTL das Wiedersehen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Diesem Reality-Duell will SAT.1 aus dem Weg gehen und verschiebt seine Sendung um eine Woche.

„Gegen Reality-Terminstress am 9. Februar: Um alle Fans unter und nicht auf die Palmen zu bringen, zeigen Sat.1 und Joyn die neue Staffel ‚Promis unter Palmen‘ ab Montag, 16. Februar 2026“, erklärt Sendersprecher Christoph Körfer gegenüber „DWDL“. Die Fans müssen sich also noch etwas gedulden. Demnach geht „Promis unter Palmen“ eine Woche später als ursprünglich geplant an den Start.

So läuft das Rennen um die Goldene Kokosnuss

In Kapitänsspielen und Gruppenduellen kämpfen die Prominenten um ihren Platz in der Villa.Wer sich hier durchsetzt, bleibt. Wer verliert, muss in der Nominierungszeremonie zittern. Wer die meisten Stimmen bekommt, wird zum Check-Out an die Rezeption gerufen. Wer spielt fair, wer spielt schmutzig – und wer geht für den Sieg und das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro wirklich bis an seine Grenzen?

Diese Stars sind bei „Promis unter Palmen“ dabei

Mit dabei sind Claude-Oliver Rudolph, Anouschka Renzi, Sylvia Wollny, Edith und Eric Stehfest, Gina-Lisa Lohfink, Maurice Dziwak, Dilara Kruse, Kevin Wolter, Menderes Bagci, Martin Angelo und Franziska Temme.

„Mit ‚Promis unter Palmen‘ eröffnet SAT.1 das Reality-Jahr mit einem echten Knaller für SAT.1 und Joyn. Die neue Staffel wird laut, unvorhersehbar, überraschend und unterhaltsam. SAT.1 empfiehlt sich auch 2026 mit dem Dreiklang aus ‚Promis unter Palmen‘, ‚Villa der Versuchung‘ und unserem Herbst-Flaggschiff ‚Promi Big Brother‘ als feste Adresse für große Reality-Unterhaltung“, sagt SAT.1-Senderchef Marc Rasmus.