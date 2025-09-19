SAT.1 stoppt Kult-Show „The Biggest Loser“

Hunderte Kandidaten haben in der Show „The Biggest Loser“ abgenommen. Mehr als 16 Staffeln gab es bereits von dem Format. Doch nun ist überraschend Schluss!

Der Kilo-Kampf bei „The Biggest Loser“ wurde zum Kult! Die Show fuhr durchaus gute Quoten ein. In der vergangenen Jahren gingen die Quoten jedoch zurück. Besonders schlecht lief die letzte Staffel. Das Finale der Show erreichte in der Primetime nur noch um die 5 Prozent. Der Versuch, „The Biggest Loser“ aus dem Sonntagvorabend herauszulösen und in die Primetime zu verlagern, war offenbar eine Fehlentscheidung.

SAT.1 zieht nun Konsequenzen und hat sich dazu entschieden, die Show zu pausieren. Im Jahr 2026 soll es keine neue Staffel geben. „‚The Biggest Loser’ pausiert 2026“, erklärte eine Sendersprecherin in der Bild-Zeitung. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das durchaus auch sinnvoll. Denn günstig ist die Produktion nicht.

„Ich habe jedes Jahr ein wenig gebangt, ob es weitergeht oder nicht“

Christine Theiss sagt zum Show-Aus in der Bild: „Ich habe jedes Jahr ein wenig gebangt, ob es weitergeht oder nicht. Und man hat schon vergangenes Jahr gemerkt, dass es schwieriger wurde, weil überall die Gürtel enger geschnallt wurden. Es fühlt sich natürlich extrem schade an. Mein ganzes Herz hängt daran, das Format ist für mich und auch für Ramin viel mehr als nur ein Job.“

Auf die beiden Kickbox-Weltmeister Christine Theiss und Ramin Abtin müssen die Zuschauer aber dennoch nicht verzichten. Denn mit „The Boot Villa“ haben die beiden auf Instagram und Youtube ihr eigenes Format entwickelt.

Von Ende September bis November werden die Kandidaten Elena, Jens, Laura, Niklas, Sarah und Vanessa in einer Villa wohnen. Die beiden Experten helfen ihnen beim Abnehmen – unter anderem mit Trainingseinheiten, Ernährungscoaching, Gespräche oder auch Joggingrunden. Zumindest für 2026 hat SAT.1 eine Pause für „The Biggest Loser“ angekündigt – ob die Show im Jahr 2027 fortgeführt wird, ist derzeit noch ungewiss.