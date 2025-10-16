Sarah-Jane Wollny: Das sagte Mama Silvia nach „Promi Big Brother“-Exit

Sarah-Jane Wollny musste bei „Promi Big Brother“ ihre Koffer packen. Im KUKKSI-Interview erzählt die 27-Jährige, wie Mama Silvia auf ihre Teilnahme reagiert hat und weshalb sie von Mitbewohnerin Doreen Dietel genervt war.

Mit ihrer sympathischen und offenen Art konnte Sarah-Jane Wollny nicht nur bei den Mitbewohnern, sondern auch den Zuschauern punkten. Nun musste aber auch sie die SAT.1-Show verlassen.

Mama Silvia ist stolz auf Sarah-Jane Wollny

„Ich fühle mich sehr gut“, sagt Sarah-Jane Wollny nach ihrem Exit im exklusiven Interview mit KUKKSI. Kurz danach habe sie direkt mit Mama Silvia gesprochen – und die ist mächtig stolz auf ihre Tochter. „Nach meinem Exit habe ich direkt mit meiner Familie telefoniert. Silvia ist stolz auf mich, steht hinter mir und meint, dass ich das super gemacht habe, weil ich mir selber treu geblieben bin“, so die 27-Jährige.

Sarah-Jane Wollny wäre gerne noch länger auf der Baustelle im TV-Knast geblieben: „Ich hätte gerne länger durchgezogen und wäre weitergekommen. Aber es wird seine Gründe haben, weshalb die Zuschauer wollten, dass ich nicht weiter dabei bin. Um das jedoch beurteilen zu können, muss ich erst die Sendungen sehen, was gezeigt wurde und was nicht.“

Dann hat die Tochter von Silvia Wollny verraten, was das größte Problem bei „Promi Big Brother“ war: „Das Schlimmste im Haus war die Abschottung von der Außenwelt – nichts mitzubekommen, seine Liebsten zu vermissen und natürlich die Körperhygiene.“

Dieser Moment mit Désirée Nick bleibt ihr besonders in Erinnerung

Einige Kandidaten hatten sich etwas vor Désirée Nick gefürchtet. Denn schließlich nimmt die Entertainerin kein Blatt vor den Mund. Bei Sarah-Jane Wollny war das jedoch anders: „Ich bin da entspannter rangegangen, weil ich jedem Menschen die Chance gebe, dass ich mir meine eigene Meinung bilde und mich nicht von anderen Leuten beeinflussen lasse. Ich wusste, dass Désirée laut ist oder vielleicht auch manchmal aneckt. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass ich und Désirée uns nicht verstehen. Deswegen habe ihr eine Chance gegeben, genauso wie sie mir auch.“ Sie fügt noch hinzu: „Die Gespräche mit Désirée über meine Familie und vor allem meine Mama bleiben mir besonders in Erinnerung.“

Doreen Dietel hat Sarah-Jane Wollny an ihre Grenzen gebracht

Doreen Dietel hat nicht nur Désirée Nick auf die Palme gebracht, sondern auch Sarah-Jane Wollny: „Genervt ist immer ein schwieriges Wort. Aber es gab eine Kandidatin, die hat mich an die Grenzen gebracht – und das war Doreen mit ihren Sticheleien und Provokationen.“ Welche Kandidaten sie nach der „Promi Big Brother“-Zeit wiedersehen will, kann die Wollny-Tochter noch nicht ganz sagen: „Wen ich wiedersehen werde und wen nicht, wird die Zeit zeigen. Das kann ich noch nicht ganz beurteilen.“

Neben den Dreharbeiten zur TV-Serie „Die Wollnys“ geht Sarah-Jane Wollny auch bald wieder ihrem richtigen Job nach. „Ich freue mich, nächsten Monat wieder in die Altenpflege einzusteigen. Dann endet meine unbezahlte Freistellung. Ob es das ein oder andere Format noch gibt, wird die Zeit zeigen“, erzählt sie.