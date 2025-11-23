Rührendes Ritual am Grab: „Bauer sucht Frau“-Johann trinkt mit seiner verstorbenen Frau

Johann aus der diesjährigen Staffel von „Bauer sucht Frau“ musste mit dem Tod seiner Frau einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Doch er hat einen Weg gefunden, um seine Trauer zu verarbeiten.

An der Weser lebt Rinderzüchter Johann zusammen mit seinem Sohn Jan-Niklas auf einem beschaulichen Bauernhof. Hier kümmert sich der 60-Jährige um 40 Rinder, 2 Kühe und 29 Hühner. Johann will bei „Bauer sucht Frau“ seine Traumfrau finden. Mit nur 54 Jahren verliert seine Frau ihren langen Kampf gegen den Krebs. Er hatte von ihr den Dating-Segen bekommen. Sie hatte sich zudem gewünscht, dass er bei „Bauer sucht Frau“ teilnimmt, damit er nicht allein bleibt.

In der RTL-Sendung „Ralf, der Bauernreporter“ hat der 60-Jährige enthüllt, wie er mit dem schmerzlichen Verlust umgeht und hat dafür ein rührendes Ritual entwickelt. Johann nimmt Ralf mit auf den Friedhof, wo seine Ehefrau Karin die letzte Ruhe gefunden hat. Und er hat ein Trink-Ritual: Er stellt ein Glas Wein auf ihr Grab, während er eine Flasche Bier trinkt.

„Dann war es innerhalb von viereinhalb Wochen zu Ende“

Vor rund vier Jahren erhielt Karin die Diagnose Brustkrebs. Es folgten mehrere Chemotherapien, es haben sich jedoch Metastasen in der Leber gebildet. Eine neue Art von Chemotherapie habe nicht angeschlagen. „Dann war es innerhalb von viereinhalb Wochen zu Ende“, erinnert sich Johann. Das „war für sie viel besser“, so der Landwirt – und verrät dann auch den Grund: „Ihre Worte waren: ‚Haut mich lieber tot, aber bringt mich nicht ins Krankenhaus!“

Der Verlust seiner Frau war nicht der einzige Schicksalsschlag. Denn innerhalb einer Woche hat er im selben Jahr auch noch drei Freunde an Krebs verloren. Johann schaffte es jedoch, irgendwie weiterzumachen. „Dann hab ich für mich entschieden, dass es zwei Möglichkeiten gibt – entweder, den Kopf in den Sand zu stecken und einfach nur noch losheulen, oder aber Münchhausen zu machen, sich am eigenen Zopf zu packen und sich wieder rauszuziehen“, so der Kandidat laut RTL. Mit der Teilnahme an „Bauer sucht Frau“ habe er ihr jedenfalls den letzten Wunsch erfüllt. Das, was Bauer Johann durchleben musste, ist schwer in Worte zu fassen. Dennoch versucht er optimistisch in die Zukunft zu blicken.

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ immer montags um 20.15 Uhr und ist vorab bei RTL+ abrufbar.