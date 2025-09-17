RTLZWEI streicht die Wollnys aus dem Programm – das ist der traurige Grund

Am Mittwoch laufen derzeit die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ bei RTLZWEI. Doch in dieser Woche schauen die Fans in die Röhre: Der Sender hat die zwei neuen Folgen aus dem Programm genommen.

Die Wollnys zählen zu den beliebtesten TV-Familien und können auf eine riesige Fangemeinde zählen. Die neuen Episoden laufen immer mittwochs bei RTLZWEI – in dieser Woche müssen die Zuschauer jedoch auf neue Folgen verzichten.

Bereits am 23. Juli hat RTLZWEI eine neue Folge von „Die Wollnys“ aus dem Programm genommen. Denn der Sender wollte nicht gegen die Fußball-EM der Frauen antreten. Das Sportereignis hat für extrem hohe Quoten gesorgt – mit frischer Ware wollte RTLZWEI dagegen nicht antreten.

RTLZWEI ändert Programm zum Tod von Robert Redford

Doch auch in dieser Woche gibt es keine neuen Folgen von „Die Wollnys“. Das bestätigte RTLZWEI auf KUKKSI-Nachfrage. Der Grund dafür? Vor einigen Tagen ist Hollywood-Ikone Robert Redford im Alter von 89 Jahren verstorben. Deshalb zeigt der Sender den Spielfilm-Klassiker „Die letzte Festung“ zur besten Sendezeit – die Wollnys müssen deshalb weichen.

„Aufgrund des Todes von Hollywood-Legende Robert Redford haben wir das Programm für heute Abend kurzfristig angepasst: Statt der geplanten ‚Die Wollnys‘-Folgen zeigen wir heute um 20:15 Uhr das Drama ‚Die letzte Festung‘ mit Robert Redford. Durch die Programmänderung ändert sich die Wollny-Episodenplanung in den nächsten beiden Wochen“, sagt ein Sendersprecher zu KUKKSI.

Darum geht es in dem Film „Die letzte Festung“

Der angesehene und hochdekorierte General Eugene Irwin wird wegen Befehlsverweigerung zu einer zehnjährigen Haftstrafe in einem Militärgefängnis verurteilt. Das Hochsicherheitsgefängnis wird von Colonel Winter mit strenger Hand geführt, der die Gefangenen schikaniert und auch vor körperlicher Gewalt nicht zurückschreckt. Immer öfter geraten Irwin und Winter aneinander. Nachdem ein Häftling von einem Wachmann vorsätzlich getötet wurde, ruft Irwin eine Revolte gegen den brutalen Gefängnisdirektor aus.

Wann laufen wieder neue Folgen von „Die Wollnys“?

Die neuen Folgen von „Die Wollnys“ gehen am 24. September 2025 bei RTLZWEI weiter. Die Zuschauer können sich gleich auf eine dreifache Dosis freuen. Denn der Sender zeigt dann gleich drei neue Folgen am Stück.