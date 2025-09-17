Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    KUKKSI exklusiv

    RTLZWEI streicht die Wollnys aus dem Programm – das ist der traurige Grund

    gepostet am

    "Die Wollnys"
    RTLZWEI

    Am Mittwoch laufen derzeit die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ bei RTLZWEI. Doch in dieser Woche schauen die Fans in die Röhre: Der Sender hat die zwei neuen Folgen aus dem Programm genommen. 

    Die Wollnys zählen zu den beliebtesten TV-Familien und können auf eine riesige Fangemeinde zählen. Die neuen Episoden laufen immer mittwochs bei RTLZWEI – in dieser Woche müssen die Zuschauer jedoch auf neue Folgen verzichten.

    Bereits am 23. Juli hat RTLZWEI eine neue Folge von „Die Wollnys“ aus dem Programm genommen. Denn der Sender wollte nicht gegen die Fußball-EM der Frauen antreten. Das Sportereignis hat für extrem hohe Quoten gesorgt – mit frischer Ware wollte RTLZWEI dagegen nicht antreten.

    "Hartz und herzlich"
    Weniger Folgen: RTLZWEI streicht "Hartz und herzlich" aus dem Programm

    RTLZWEI ändert Programm zum Tod von Robert Redford

    Doch auch in dieser Woche gibt es keine neuen Folgen von „Die Wollnys“. Das bestätigte RTLZWEI auf KUKKSI-Nachfrage. Der Grund dafür? Vor einigen Tagen ist Hollywood-Ikone Robert Redford im Alter von 89 Jahren verstorben. Deshalb zeigt der Sender den Spielfilm-Klassiker „Die letzte Festung“ zur besten Sendezeit – die Wollnys müssen deshalb weichen.

    „Aufgrund des Todes von Hollywood-Legende Robert Redford haben wir das Programm für heute Abend kurzfristig angepasst: Statt der geplanten ‚Die Wollnys‘-Folgen zeigen wir heute um 20:15 Uhr das Drama ‚Die letzte Festung‘ mit Robert Redford. Durch die Programmänderung ändert sich die Wollny-Episodenplanung in den nächsten beiden Wochen“, sagt ein Sendersprecher zu KUKKSI.

    Darum geht es in dem Film „Die letzte Festung“

    Der angesehene und hochdekorierte General Eugene Irwin wird wegen Befehlsverweigerung zu einer zehnjährigen Haftstrafe in einem Militärgefängnis verurteilt. Das Hochsicherheitsgefängnis wird von Colonel Winter mit strenger Hand geführt, der die Gefangenen schikaniert und auch vor körperlicher Gewalt nicht zurückschreckt. Immer öfter geraten Irwin und Winter aneinander. Nachdem ein Häftling von einem Wachmann vorsätzlich getötet wurde, ruft Irwin eine Revolte gegen den brutalen Gefängnisdirektor aus.

    Wann laufen wieder neue Folgen von „Die Wollnys“?

    Die neuen Folgen von „Die Wollnys“ gehen am 24. September 2025 bei RTLZWEI weiter. Die Zuschauer können sich gleich auf eine dreifache Dosis freuen. Denn der Sender zeigt dann gleich drei neue Folgen am Stück.

    In this article:

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023