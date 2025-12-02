RTL-Programmchefin verrät erste Details zur Abschiedsshow mit Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk hat seine Krebs-Diagnose öffentlich gemacht. Dennoch will der Entertainer am Samstag seinen TV-Abschied feiern. Nun hat RTL-Programmchefin Inga Leschek erste Details zur finalen Sendung von „Denn Sie wissen nicht, was passiert“ bekanntgegeben.

Thomas Gottschalk machte seine Krebs-Erkrankung öffentlich. Dennoch will der Showmaster gemeinsam mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger seinen Abschied auf der großen TV-Bühne feiern.

„Die Show ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘ wird wie geplant am kommenden Samstag, den 6. Dezember, stattfinden. Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen bewegenden Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern. Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger unterstützen diesen Weg mit voller Überzeugung und stehen Thomas Gottschalk mit großem Respekt und echter Vorfreude zur Seite“, teilte ein Sendersprecher gegenüber KUKKSI mit.

Auch die RTL-Programmchefin hat sich jetzt in einem Interview mit dem Sender zu Wort gemeldet. „Wir haben am Wochenende telefoniert. Wir haben auch heute telefoniert. Er schickt schöne Grüße. Ich würde sagen, es geht ihm gut, soweit ich das am Telefon beurteilen kann“, sagt Inga Leschek.

RTL-Programmchefin Inga Leschek: „Thomas wünscht sich diese Abschiedssendung“

„Thomas wünscht sich diese Abschiedssendung. Wir planen die schon sehr lange. Er freut sich darauf”, so Inga Leschek im Gespräch mit RTL. Dann verrät sie auch einige Details, was auf der großen Showbühne passieren wird: „Es wird eine großartige Party für ihn, auf die er als Gast kommt und alles genießen kann. Er muss nicht arbeiten, er kriegt alles präsentiert. Und ich glaube, es wird total schön für ihn.“

Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger unterstützen diesen Weg mit voller Überzeugung. „Denn sie wissen nicht, was passiert“ sollte zunächst live gesendet werden. RTL hat sich jedoch dazu entschieden, die Show leicht zeitversetzt zu senden.

RTL zeigt „Denn sie wissen nicht, was passiert“ am Samstag um 20.15 Uhr.