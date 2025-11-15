Connect with us

    RTL fordert eine halbe Million Euro vom „Knochenknacker“

    gepostet am

    RTL Logo
    RTL

    Murat Colak ist als der „Knochenknacker“ bekannt und begeistert mit seinen Videos eine riesige Community im Netz. Doch nun fordert RTL von ihm plötzlich eine halbe Million Euro. 

    Als „Der Knochenknacker“ knackt und dehnt er Tiere. Damit hat sich Murat Colak einen Namen gemacht und hatte mit „Der Knochenknacker – tierisch verrenkt“ bei RTL sogar eine eigene Show. Doch ein Drehtag soll anders verlaufen sein – später habe der Sender die Zusammenarbeit beendet.

    Zoff zwischen RTL und dem „Knochenknacker“

    RTL-Redakteurin Lisa W. steht im Jahr 2024 in der Tierarztpraxis von Murat Colak, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. In einer Drehpause legt er seine Hände um ihren Hals und soll den Kopf der Frau ruckartig bewegt haben. Er wollte sie einrenken – doch später landet die Redakteurin plötzlich im Krankenhaus. Verstauchung der Halswirbelsäule lautete die Diagnose.

    "Die Wollnys"
    "Die Wollnys": Petition fordert Absetzung der Show! Droht jetzt das RTLZWEI-Aus?

    Die Dreharbeiten wurden mitten in der Produktion der zweiten Staffel gestoppt. Rund eine Woche nach der Einrenk-Aktion kündigte der Sender fristlos die Zusammenarbeit mit Murat Colak. Der Sender nannte als Grund einen schwerwiegenden Verstoß gegen Vertragsvereinbarungen – jedoch hat RTL laut der „Bild“ offen gelassen, um welchen Verstoß es genau geht.

    Murat Colak bestreitet, dass er den Hals der RTL-Redakteurin gegen ihren Willen eingerenkt habe. „Wir haben den Dreh nicht abgebrochen. Erst am 3. Oktober war sie dann im Krankenhaus, weil sie Schmerzen hatte“, soll der „Knochenknacker“ damals geschrieben haben. Dennoch leitete die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein – jedoch wurde dieses gegen eine Geldauflage eingestellt.

    Doch der Ärger war noch nicht dabei. Denn RTL schickte Murat Colak eine Schadensersatzforderung über 505.645 Euro, da der Sender nicht auf den Produktionskosten sitzen bleiben wollte. Über seine Anwältin wies er die Forderung zurück. Beide Seiten werfen sich Vertragsbruch vor. „RTL und Murat Colak haben ihre Zusammenarbeit beendet“, teilte der Sender lediglich in einem Statement mit.

