RTL enthüllt: So läuft es hinter den Kulissen von „Temptation Island“ ab

„Temptation Island“ ist einer der erfolgreichsten Realityshows bei RTL. Nun beantwortet der Sender einige Fragen von Fans und gewährt einen Einblick hinter die Kulissen.

Die Zuschauer hatten zahlreiche Fragen an den Sender zu „Temptation Island“ und wollten unter anderem wissen: Wo schlafen die Verführerinnen und Verführer eigentlich? Oder was essen die Kandidaten? In einem Artikel beantwortet RTL die meistgestellten Fragen.

Müssen die Kandidaten bei „Temptation Island“ selbst kochen?

„Müssen die Kandidaten selbst kochen?“, war einer der meistgestellten Fragen. „Bei ‚Temptation Island‘ machen sich die Kandidaten morgens ihr Frühstück selbst, mittags und abends bekommen sie dann aber Catering. Natürlich werden hierbei immer Essensgewohnheiten, Unverträglichkeiten und auch Wünsche berücksichtigt“, beantwortet der Sender die Frage. Etwas anders sieht das bei den Shows „Are You The One?“ und „Ex on the Beach“ aus: Da bereiten sich die Teilnehmer selbst ihre Mahlzeiten zu.

Gibt es einen Dresscode in der RTL-Show?

„Gibt es einen Dresscode oder eine Packliste für die Kandidaten?“, wollten die Fans wissen. „Nein, einen Dresscode gibt es bei ‚Temptation Island‘ nicht, dafür aber eine Packliste, beispielsweise für das Opening und für die Mottopartys. Wenn sich die Kandidaten und Kandidatinnen wie griechische Götter und Göttinnen kleiden sollen, sind goldene und weiße Accessoires natürlich unverzichtbar!“, schreibt der Sender.

Wer steuert eigentlich das Licht?

Die Fans wollten zudem wissen, wer eigentlich das Licht bei „Temptation Island“ steuert. „Die Regie hat die Macht über das Licht! Mit einer Ausnahme: In den Badezimmern steuern die Kandidaten es natürlich selbst mit dem Lichtschalter“, heißt es in dem Artikel. Die Verführer und Verführerinnen haben in den Villen jeweils einen ganz eigenen Schlafbereich mit ihren Betten – wenn sie natürlich nicht im Bett einer der vergebenen Kandidaten sind.

Der Set-Psychologe ist unverzichtbar

Auch, wenn die Kandidaten sich helfen lassen wollen, ist gesorgt. Denn der Set-Psychologe ist in dem Format unverzichtbar: „Bei ‚Temptation Island‘ ist rund um die Uhr ein Psychologe vor Ort, an den die Kandidaten sich jederzeit wenden können, wenn sie Hilfe benötigen. Das ist übrigens auch in anderen Shows der Fall.“