RTL bringt „Verklag mich doch!“ zurück – Programmänderung im Januar

Im Herbst 2023 legte RTL das einstige Vox-Format „Verklag mich doch“ neu auf. Dann wurden alte Folgen an Vox abgegeben – nun gibt es erneut ein Comeback bei RTL.

Ab dem 13. Januar 2025 ist bei RTL vorerst Schluss mit dem doppelten Einsatz für Richter Ulrich Wetzel: Zwar läuft „Das Strafgericht“ weiterhin um 16 Uhr, aber „Das Jugendgericht“ um 17 Uhr muss pausieren. Stattdessen laufen auf dem Sendeplatz neue Folgen der Scripted-Reality „Verklag mich doch!“.

„Verklag mich doch!“ kehrt zu RTL zurück

„Von Nachbarschafts-, Miet- und Erbstreitigkeiten bis hin zu Scheidungskriegen oder Vaterschaftsklagen werden wieder spannende Rechtsstreitigkeiten aus sämtlichen Themengebieten behandelt“, lautet das Konzept der Sendung. Rechtsanwalt Christopher Posch ist einer der Juristen, welcher die Fälle kommentieren wird. Diese sind zwar nachgestellt, beruhen jedoch auf wahren Begebenheiten.

Im Jahr 2023 sagte Christopher Posch in einem Interview mit RTL: „Ich habe Jura studiert und wollte immer als Anwalt arbeiten. Dass ich das abseits meiner Kanzlei und der Gerichtssäle auch im TV tun kann, ist eine schöne Abwechslung, die mir sehr viel Spaß bereitet.“

Er hatte auch verraten, warum Sendungen mit Rechtsstreitigkeiten im Fernsehen generell so beliebt sind: „Zum einen hat sich die Tonalität geändert: Es wird nicht mehr so viel geschrien wie vor 15 Jahren. Zum anderen sind juristische Sachverhalte immer nah am Leben und betreffen eine Vielzahl von Zuschauerinnen und Zuschauern. Möglicherweise ist es auch interessant, andere Menschen in einer Situation zu sehen, in die man selbst nie hineinrutschen möchte. Und manchmal amüsiert man sich vielleicht einfach darüber, was es so für Geschichten gibt.“

Dass die Sendung zu RTL mit neuen Folgen zurückkehrt, ist überraschend. Denn die RTL-Programmverantwortliche Inga Leschek sagte laut DWDL vor einigen Monaten noch über den Sendeplatz bei Vox: „Gerade haben wir zum Beispiel die programmplanerische Entscheidung getroffen ‚Verklag mich doch‘ wieder bei Vox einzusetzen, wo es ursprünglich herkommt, in der Hoffnung, dass es mittelfristig die Vox-Daytime beflügelt.“ Die Folgen liefen dort jedoch mit mäßigem Erfolg und wurden nach nur rund einem Monat aus dem Programm genommen. Ob RTL mit neuen Folgen mehr Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten.