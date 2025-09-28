RTL bringt niederländische Kultserie „Die Flodders“ aus den 80ern zurück

Knapp 40 Jahre nach dem ersten „Flodder“-Film kehrt Kees Flodder in der brandneuen RTL+ und Videoland-Originalproduktion „Die Flodders“ zurück. In diesem Spin-off, das auf dem Originalformat „Flodder – Eine Familie zum Knutschen“ von Dick Maas basiert, schlüpft Tatjana Šimić erneut in die Rolle der Kees und taucht überraschend an der Haustür ihrer Tochter Kees Junior, gespielt von Ghislaine van Ijperen, auf.

Die Serie entsteht als Ko-Produktion von RTL+ und Videoland. Headwriter der Serie ist Wijo Koek, der schon für die Originalserie verantwortlich zeichnete. Die drei „Flodder“-Spielfilme und fünf Staffeln der Serie liefen seit Ende der 80er Jahre auch mit großem Erfolg in Deutschland. Verantwortlicher Redakteur bei RTL ist Thomas Disch unter der Leitung von Hauke Bartel. Die Premiere von „Die Flodders“ ist für 2026 parallel auf RTL+ und Videoland in den Niederlanden geplant.

Tatjana Šimić schlüpft erneut in die Rolle der Kees

Tatjana Šimić: „Ich habe lange gezögert, ob ich auf den Bildschirm zurückkehren möchte. Doch mit den Drehbüchern, die nun vorliegen, den aktuell laufenden Dreharbeiten – auch im Originalviertel in Sittard, wo der erste Film entstanden ist – und den Reaktionen der Fans, die ich lese und höre, fühlt es sich wieder an wie früher, nur mit einem neuen Twist. Ich freue mich riesig darauf.“

Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction bei RTL Deutschland: „Kaum eine Familie hat das Chaos so kultig zelebriert wie die Flodders: laut, schräg und von ganzem Herzen punk – und genau deshalb unvergessen. Mit ihrem anarchischen Humor sind sie längst ein fester Teil der Popkultur. Umso stolzer sind wir, dass wir diese ikonographischen Figuren jetzt gemeinsam mit unseren Freunden von RTL Niederlande/Videoland zurückbringen dürfen. Ab 2026 heißt es also wieder: Die Familie Flodder stürzt sich in neue Abenteuer – ein Projekt, das zeigt, wie stark unsere Zusammenarbeit mit Videoland über Landesgrenzen hinweg funktioniert.“

Der Cast: Neben Tatjana Šimić (Kees) und Ghislaine van Ijperen (Kees Junior) gehören zur Flodder-Familie auch Tibor Lukács (Donnie), Dylan Jongejans (Pris), Jack Koren (Paultje), Saskia van Iterson (Großmutter) und Thilou Ros (Baby). Horace Cohen, bekannt aus dem ersten „Flodder“-Film, ist wieder als Onkel Henkie dabei.

Weitere Rollen übernehmen Robbert Bleij, André Dongelmans, Isa Hoes, Laura Bakker, Sidar Toksöz, Ferdi Stofmeel, Vincent Croiset, Serge-Henri Valcke, Wesley van Klink und Oscar Aerts. Als Special Guest Star ist Ronn Moss, bekannt aus der Kult-Soap „Reich und schön“, dabei.