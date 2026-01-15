Connect with us

    RTL ändert Dschungelcamp-Programm – Erste Einblicke schon am Sonntag

    Dschungelcamp 2026
    Bei RTL startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am 23. Januar 2026. Erstmals ändert der Sender das Programm zum Dschungelcamp – Einblicke aus Australien gibt es nämlich schon fünf Tage vor Staffelstart. 

    Es ist das Reality-Highlight zu Beginn des Jahres: RTL schickt 12 Stars ins Dschungelcamp, welche dort um die begehrte Krone kämpfen. In der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ nehmen unter anderem Hardy Krüger jr., Simone Ballack, Gil Ofarim und Patrick Romer teil.

    Erstmals in der Dschungelgeschichte gibt es eine Warm-Up-Show

    Erstmals in der Dschungelgeschichte startet RTL schon fünf Tage vor dem offiziellen Start die Berichterstattung und zeigt exklusive Bilder aus Australien. Am 18. Januar 2026 zeigt RTL nämlich um 19.05 Uhr die Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Warm-Up-Show“.

    Angela Finger-Erben und Olivia Jones entfachen in der Warm-Up-Show live aus Köln das Dschungelfieber. Mit Live-Schalten nach Australien, ersten Eindrücken der neuen Camper und exklusiven News rund ums Camp wird die Vorfreude angeheizt. Im Studio mischt eine bunte Gästeschar mit Witz und Meinung über ihre Favoriten für die Dschungelkrone mit. Unterdessen kommt auf die Zuschauer etwas Unerwartetes hinzu. „Es wird eine größere Änderung geben – diese Überraschung kommt direkt in der ersten Show“, kündigte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner an.

    "Die Stunde danach" im Dschungelcamp 2026

    „Die Stunde danach“ gibt es auch in diesem Jahr

    Die Show ähnelt dem Format „Die Stunde danach“, welches auch in diesem Jahr ab dem 23. Januar nach der regulären Ausgabe täglich auf dem Sender laufen wird. Im Dschungel tobt das Chaos, in Köln wird drüber geredet: In „Die Stunde danach“ übernehmen Angela Finger-Erben und Olivia Jones direkt nach „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ das Kommando. Täglich live begrüßen sie ehemalige Camper, prominente Fans und Dschungelkenner und liefern die frechste Nachlese des Abends – mit spitzen Analysen, heißen Insiderstorys und jeder Menge Spaß. Wenn im Camp die Glut glimmt, lodert hier der Buschfunk.

