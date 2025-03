Rostock, Mannheim & Co.: Das sind die Drehorte von „Hartz und herzlich“

Die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ läuft seit dem Jahr 2016 im Fernsehen und erfreut sich großer Beliebtheit. Die Sendung thematisiert den Alltag von mehreren Protagonisten in sozialen Brennpunkten der Republik – aber wo sind eigentlich genau die Drehorte?

Bei „Hartz und herzlich“ geht es um Protagonisten, welche am Existenzminimum leben und meist Sozialleistungen beziehen. Arbeitslosigkeit und Geldnöte sind hier an der Tagesordnung. Geprägt sind die Geschichten der Bewohner von privaten Schicksalen. Die Sozialdoku wird an mehreren Standorten gedreht – die beliebtesten Folgen sind jedoch diese aus den Benz Baracken in Mannheim und aus dem Blockmacherring in Rostock. Hier gibt es alle Drehorte im Überblick!

Das sind die Drehorte von „Hartz und herzlich“

Bergheim

Bergheim ist die Kreisstadt des Rhein-Erft-Kreises in Nordrhein-Westfalen. In der ehemaligen Braunkohlehochburg ist die Arbeitslosenquote besonders hoch.

Bitterfeld-Wolfen, Plattenbauten

Die riesigen Wohnblöcke in Bitterfeld-Wolfen, wo einst das Herz der DDR-Chemieindustrie schlug, sind weitgehend verlassen oder werden von sozial schwachen Familien bewohnt. Früher wohnten hier 50.000 Menschen. Erstmals drehte „Hartz und herzlich“ hier im Jahr 2017.

Duisburg, Eisenbahnsiedlung

Die denkmalgeschützte Eisenbahnsiedlung im Südwesten von Duisburg-Friemersheim wurde in den Jahren 1912/1913 errichtet. Es handelt sich dabei um ein klassisches Arbeiterviertel am Rande der Stadt. Erstmals war 2016 hier ein Kamerateam der RTLZWEI-Sozialdoku.

Düren

Düren liegt am Nordrand der Eifel zwischen Aachen und Köln und hat rund 94.000 Einwohner. Auch hier wurden einige Folgen von „Hartz und herzlich“ gedreht.

Eberswalde

Eberswalde liegt in Brandenburg und wird auch Waldstadt genannt, denn ringsum dehnen sich Waldgebiete aus. Im Jahr 2023 drehte „Hartz und herzlich“ einige Folgen aus der Stadt mit rund 41.000 Einwohnern.

Frankfurt an der Oder

In der Stadt in Brandenburg, welche an Polen grenzt, gibt es zahlreiche Plattenbauten. Und genau dort entstanden auch einige Folgen der RTLZWEI-Sozialdoku.

Köln, Bickendorf

Bickendorf ist ein Stadtteil im Nordwesten von Köln im Stadtbezirk Ehrenfeld und gilt als Problemviertel. Erstmals tauchte der soziale Brennpunkt bei „Hartz und herzlich“ im Jahr 2021 auf.

Krefeld

Krefeld liegt in Nordrhein-Westfalen und wird aufgrund der Seidenstoffproduktion des 18. und 19. Jahrhunderts auch als „Samt- und Seidenstadt“ bezeichnet. Zahlreiche Bewohner leben hier am Existenzminimum – für „Hartz und herzlich“ war hier erstmals im Jahr 2020 ein Kamerateam vor Ort.

Leverkusen, Steinbüchel

Steinbüchel ist ein Stadtteil der Stadt Leverkusen. Der Stadtteil hat 15.724 Einwohner – einige von ihnen wurden im Jahr 2023 von einem Kamerateam begleitet.

Magdeburg

Auch die Plattenbauten von Magdeburg spielten seit dem Jahr 2022 eine Rolle bei „Hartz und herzlich“.

Mannheim, Benz Baracken

Die Benz-Baracken aus Mannheim sind beinahe schon legendär. Denn hier werden die meisten Folgen von „Hartz und herzlich“ gedreht. Dem nahegelegenen Daimler-Werk haben die Plattenbauten ihren Namen zu verdanken und befinden sich in dem Stadtteil Waldhof. Hier leben viele sozialschwache Menschen – seit dem Jahr 2017 wird hier für „Hartz und herzlich“ gedreht.

Niedergörsdorf, Altes Lager

Altes Lager ist ein Ortsteil der Gemeinde Niedergörsdorf im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg. Seit dem Jahr 2019 wurden in der Region einige Folgen von „Hartz und herzlich“ produziert.

Nürnberg

Die Stadt Nürnberg ist eigentlich weniger bekannt dafür, dass es viele Problemviertel gibt. Doch auch hier leben einige Menschen am Existenzminimum – manche von ihnen standen für „Hartz und herzlich“ vor der Kamera.

Pirmasens, Winzler Viertel

Das Winzler Viertel ist ein Stadtviertel von Pirmasens. Die Arbeitslosenquote ist hier enorm hoch. In dem sozialen Brennpunkt war „Hartz und herzlich“ erstmals 2019 mit einem Kamerateam vor Ort.

Rostock, Blockmacherring

Rostock ist bei „Hartz und herzlich“ nicht mehr wegzudenken. Denn neben Mannheim ist das einer der hauptsächlichen Drehorte. Genauerer gesagt im Blockmacherring im Stadtteil Groß Klein. Rund 14.000 Menschen leben in der Wohnsiedlung – die meisten davon beziehen Sozialleistungen.

Salzgitter, Lebenstedt

Lebenstedt ist ein Stadtteil von Salzgitter, wo die Arbeitslosenquote besonders hoch ist. Im Jahr 2018 wurde in dem Problemviertel erstmals für „Hartz und herzlich“ gedreht.

Trier-West

Und auch Trier-West gilt als sozialer Brennpunkt. Für die RTLZWEI-Sozialdoku war seit 2022 ein Kamerateam anwesend.