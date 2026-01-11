Rinderzüchter fassungslos: „Bauer sucht Frau“-Johann wettert gegen Hofdame

Zwischen Johann und Katja aus „Bauer sucht Frau“ ist nichts geworden. Seine Hofdame hatte behauptet: Das Liebes-Aus habe nur an dem 60-Jährigen gelegen. Das will der Landwirt jedoch nicht auf sich sitzen lassen und wettert nun gegen seine einstige Hofdame.

Beim großen Wiedersehen von „Bauer sucht Frau“ zeigten sich Johann und Katja noch glücklich. Doch kurz danach kam das überraschende Aus. „Katja und ich haben festgestellt, dass wir grundsätzlich andere Vorstellungen von einer Partnerschaft haben“, sagte der Rinderzüchter laut der „Bild“-Zeitung.

Und Katja hat bei Instagram verlauten lassen: „Für mich war klar, dass ich bereit für eine Beziehung war, dieses Gefühl wurde jedoch nicht gleichermaßen erwidert. Der frühe öffentliche Rahmen, Kameras und äußerer Druck spielten dabei eine Rolle. Nach der Wiedersehensfeier wurde der Kontakt von Johanns Seite aus eingeschränkt, was ich respektiert habe.“

Johann schießt gegen Hofdame Katja

Nun wehrt sich der Rinderzüchter gegen die Aussagen seiner Hofdame. „Sie hatte sich ja öffentlich ausführlich geäußert und mir sogar etwas angedichtet – aber daran war überhaupt nichts dran“, ärgert sich der „Bauer sucht Frau“-Kandidat in einem Interview mit der „Kreiszeitung“.

Dem Rinderzüchter sei schon lange zuvor klar gewesen, dass er keine Zukunft mit Katja habe: „Das war vorher aber schon absehbar.“ Denn er habe gemerkt, dass die Lebensvorstellungen und der Alltag nicht zusammenpassen.

Johann lernte eine Frau während Dreharbeiten kennen

Für den Landwirt ist das Kapitel „Bauer sucht Frau“ abgeschlossen und er blickt optimistisch in die Zukunft. „Ich glaube fest daran, dass es für mich doch noch ein Happy End geben wird – nur eben nicht mit Katja …“ Johann trifft derzeit eine andere Dame: „Es ist alles noch ganz frisch. Ich lasse das erst mal auf mich zukommen. […] Die Frau, mit der ich mich jetzt treffe, habe ich auch bei den Dreharbeiten kennengelernt.“