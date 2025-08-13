Reiner Calmund verlässt „Grill den Henssler“ nach 18 Jahren – so emotional wird der Abschied

Nach 18 Jahren steigt Reiner Calmund bei „Grill den Henssler“ aus. VOX hat sich für seinen Abschied etwas Besonderes einfallen lassen. Auch zahlreiche Gäste sind in der TV-Show anwesend.

Reiner Calmund sagt nach 18 Jahren „Tschö“ auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg – und das mit einer emotionalen Abschiedsshow in der ersten Folge der „Grill den Henssler“ Sommer-Staffel, moderiert wie gewohnt von Laura Wontorra. In den sechs neuen Folgen warten brandheiße Specials und wechselnde Gast-Juroren auf Steffen Henssler sowie seine prominenten Herausforderer. Wer es nicht erwarten kann, streamt die neuen Folgen bereits eine Woche vorab exklusiv auf RTL+.

Reiner Calmund war seit der ersten Folge dabei

Reiner „Calli“ Calmund nimmt nach 18 Jahren, unzähligen Sprüchen und geschmacklichen Höhenflügen Abschied von „Grill den Henssler“. Genau wie Steffen Henssler ist das Jury-Urgestein seit der ersten Folge dabei. Für diesen besonderen Anlass hat er seine Gäste höchstpersönlich eingeladen: Comedian und Moderator Matze Knop, VOX-Urgestein Detlef Steves sowie seine ehemalige Jury-Kollegin, Comedienne und Musikerin Mirja Boes und Kochcoach Johann Lafer erweisen dem langjährigen Juror noch einmal die große Ehre. Natürlich darf auch das Kulinarische nicht zu kurz kommen – Callis letzte Punktevergabe wird legendär und sehr emotional!

In den folgenden fünf Sommer-Ausgaben übernehmen wechselnde Gast-Juroren den Platz an der Seite von Jana Ina Zarrella und Christian Rach. Bruce Darnell, Joachim Llambi und Guido Maria Kretschmer bringen ordentlich Würze in die Jury. Neben dem Coach-Special (21.9.), bei dem die Koch-Coaches selbst zeigen müssen, wie viel Feuer in ihnen steckt, steht auch ein Paar-Special (12.10.) auf der Speisekarte, in dem u.a. Verona und Franjo Pooth das erste Mal in dieser Form gemeinsam vor der Kamera zu sehen sind. Ein weiteres brandneues Highlight: Das Mallorca-Special (5.10.) feiert Premiere in der „Grill den Henssler“-Geschichte.

Das Sommer-Special von „Grill den Henssler“ zeigt VOX ab dem 14. September 2025 um 20.15 Uhr.