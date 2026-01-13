Reichsflagge in Bürgergeld-Doku: RTLZWEI schmeißt Protagonist bei „Armes Deutschland“ raus

Ein brisanter Vorfall hat sich bei „Armes Deutschland“ ereignet. Bei den Dreharbeiten wurde bei einem Protagonisten eine Reichsflagge entdeckt. RTLZWEI zieht daraufhin Konsequenzen.

Die Sozialdoku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ von RTLZWEI beleuchtet die Herausforderungen von Menschen, die am Existenzminimum leben und meist vom Staat leben. Oft spielen auch persönliche Geschichten der Protagonisten eine große Rolle und werden in dem TV-Format thematisiert.

Jerome hat Reichsflagge im Schlafzimmer hängen

Die Redaktion ist bei einem Protagonisten auf ein brisantes Detail im Schlafzimmer gestoßen. Über dem Bett von Jerome hängt eine Reichsflagge. „Das ist eine vererbte Flagge von meinem Uropa. Ich vertrete diese Meinung tatsächlich“, erklärte er dazu.

Die Reichsflagge ist zwar in Deutschland nicht verboten, wird aber größtenteils mit dem rechtsextremen Spektrum in Verbindung gebracht. Sie kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden, wenn sie mit rechtsextremen Absichten verwendet wird. Das Kamerateam spricht Jerome darauf an und will wissen, was es damit auf sich hat – doch der Protagonist wird laut. Am Ende werden die Dreharbeiten sogar abgebrochen.

Auch in den sozialen Netzwerken soll Jerome immer wieder rechtspopulistische Inhalte geteilt haben. Für den Sender ist das nicht tragbar und zieht nun drastische Konsequenzen – die Zusammenarbeit mit Jerome wurde beendet.

Ein Sendersprecher hat gegenüber dem Portal „derwesten“ erklärt, wie man generell mit solchen Situationen umgeht: „Wir tolerieren grundsätzlich keine Verhaltensweisen, die der gültigen Gesetzgebung widersprechen. Dazu gehört auch das Verwenden verfassungsfeindlicher oder anderer Symbole, die mit extremistischen Organisationen in Verbindung gebracht werden können. Das ist in unseren redaktionellen Leitlinien entsprechend festgelegt.“

„Vorfälle dieser Art sind ausgesprochen selten“

Es handelt sich jedoch um einen Einzelfall. Weiter heißt es in dem Statement: „Vorfälle dieser Art sind ausgesprochen selten. Sie werden zunächst von den Produktions-Teams vor Ort und anschließend gemeinsam mit den Verantwortlichen bei RTLZWEI geprüft. In Einzelfällen kann es zum Abbruch der Zusammenarbeit kommen.“ Jerome wird künftig also nicht mehr bei „Armes Deutschland“ zu sehen sein.