Regina Halmich: Wird sie Stefan Raab wieder die Nase brechen?

Es ist DAS TV-Comeback der Superlative: Stefan Raab kehrt zurück! Regina bereitet sich bereits seit Monaten intensiv auf den Kampf vor und weiß noch nicht, was sie erwartet.

Stefan Raab und Regina Halmich werden zum dritten und letzten Mal in den Ring steigen. Nach knapp 10 Jahren feiert der Entertainer damit sein TV-Comeback. Regina Halmich hat jetzt verraten, was sie von dem Kampf erwartet. „Ich finde es immer wichtig, dass man sich auf das Schwierigste einstellt. Das ist also in meinem Kopf drin, dass Stefan super vorbereitet sein wird, dass er mit sämtlichen Tricks arbeiten wird, also ich bin gewappnet. Ich bin hochkonzentriert und werde ihn keine Sekunde außer Acht lassen“, sagt die 46-fache Box-Weltmeisterin im Interview mit RTL.

Und wovor fürchtet sie sich am meisten? „Ich habe weder Angst noch Furcht. Aber man geht immer mit einem gewissen Respekt in den Ring. Wenn Fäuste dich treffen, dann ist es nie ein Spaziergang und es kann einfach immer passieren, dass mal ein Volltreffer durchkommt. Insofern finde ich es wichtig, dass man auch Achtung vor dieser Sportart hat“, meint Regina Halmich.

Regina Halmich hatte Stefan Raab damals die Nase gebrochen

Regina Halmich hatte damals Stefan Raab die Nase gebrochen – wird es dazu wieder kommen? „Also ich hoffe zumindest, dass meine Nase nicht gebrochen wird, weil die habe ich nach meiner Karriere tatsächlich richten lassen, sie war drei Mal gebrochen. Im ersten Kampf habe ich Stefan die Nase gebrochen und insofern sind wir mal gespannt, was dieses Mal in die Brüche geht“, sagt die 47-Jährige.

Sie glaubt, dass sich Stefan Raab extrem gut auf den Kampf vorbereiten wird. „Ich erwarte einen gut trainierten Stefan. Wir wollen sechs Runden gemeinsam gehen und sechs Runden im Ring zu stehen, das schafft man einfach nicht ohne richtig hartes Training“, so Regina Halmich.

