Reality-Star macht sich nach TV-Flirt mit AfD-Chefin Alice Weidel über sie lustig

Kurz vor der Bundestagswahl zeigten SAT.1 und ProSieben das „Bürger-Speed-Dating“. Bürgerinnen und Bürger konnten den Spitzenkandidaten einige Fragen stellen – so auch Reality-Star Kevin. Nach einem TV-Flirt mit AfD-Chefin Alice Weidel macht er sich über sie im Netz lustig.

Das „Bürger-Speed-Dating“ war die letzte große Sendung kurz vor der Bundestagswahl. Bürgerinnen und Bürger trafen auf Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD). Friedrich Merz (CDU) hatte aus Termingründen abgesagt. Es handelte sich dabei um Eins-zu-Eins-Gespräche mit den Politikern. Das Format haben SAT.1 und ProSieben am Samstag zur besten Sendezeit gezeigt.

Als Alice Weidel auf einen jungen Wähler traf, kam es zu einem überraschenden TV-Flirt. Kevin ist bekannt durch Reality-Formate wie „Are You the One?“ oder GNTM. In dem „Bürger-Speed-Dating“ trifft der junge Wähler auf Alice Weidel und wird bereits zu Beginn des Gespräches sehr konkret und hoffe, dass die AfD-Chefin „keine Angst“ vor ihm habe. Das war ein deutlicher Diss gegen die Partei, welche vor allem immer wieder durch fremdenfeindliche Äußerungen auffiel.

Der 22-Jährige lässt dann verlauten: „Menschen in Ihrer Partei haben verrückte Sachen gesagt wie ‚das Pack erschießen‘ oder ‚zurück nach Afrika prügeln'“ Statt darauf einzugehen, kommt es zu einem kurzen TV-Flirt. Dazu fiel der AfD-Politikerin nicht viel mehr ein als ihn für sein Äußeres zu loben. „Ich finde sogar noch, dass Sie super gut aussehen. Ich muss Ihnen jetzt wirklich einfach mal so das Kompliment machen“, meinte Alice Weidel.

„Alice, my Darling, wo steckst du?“

Einige Tage nach der Show macht sich der Berliner darüber lustig: „Leute, scheißt mal aufs Wahlergebnis – ich werde uns schon retten“, schreibt er in einem TikTok-Video. Und schließlich fügt er noch hinzu: „Alice, my Darling, wo steckst du?“

In dem Video tanzt Kevin zu einem Liebesfilm. „I’m gonna take one for the team“, kommentiert er seinen Post. Die User feiern den Clip auf TikTok, welcher viral ging. „‚Are You The One? – Reality Stars in Love‘-Staffel mit Kevin und Alice“, schreibt beispielsweise ein User. „Nutze die rosarote Brille aus und rette uns vor ihr“, heißt es in einem anderen Kommentar.