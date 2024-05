„Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“: Diese Kandidaten sind dabei!

Für ein Preisgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro wagen sich zwölf Promi-Damen für RTL+ in den Regenwald. Im Juni startet das neue Format „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“.

High Heels an, Glamour aus: In der neuen RTL+-Reality wandern 12 bekannte Reality-Kandidatinnen durch den Dschungel des grünsten Landes der Welt: Suriname. Ein kleiner Staat in Südamerika, der zu 93 Prozent mit Regenwald bedeckt ist. Die stärksten Queens des Reality-TV kämpfen mit- sowie gegeneinander und leben unter freiem Himmel mitten im Regenwald. Gemeinsam füllen sie den Jackpot, doch nur eine der 12 Queens hat am Ende die Chance auf ein Preisgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro. Sie spielen um Geld und um ihren Schlafplatz: Die Gewinnerinnen füllen die Teamkasse und schlafen im Luxus-Camp, auf die Verliererinnen wartet das Loser-Camp – ganz ohne Luxus.

Das Abenteuer ihres Lebens bestreiten die Reality-Stars Emmy Russ, Patricia Blanco, Carina Spack, Jasmin Herren, Theresia Fischer, Marlisa Rudzio, Ricarda Raatz, Vanessa Nwattu, Sandra Sicora, Claudia Haas sowie das Mutter-Tochter Gespann Danni Büchner und Joelina, die das erste Mal gemeinsam an einer Reality-Show teilnehmen. Host der Sendung ist Dschungelkönig Filip Pavlović, der 2022 „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ gewann und somit als Dschungelkönig prädestiniert ist, die Queens bei ihrer Wanderung durch den Regenwald zu begleiten.

Das Format ist auf internationalem Eroberungskurs: In den Niederlanden war „Reality Queens of the Jungle“ von Warner Bros. für Videoland Anfang 2023 die meistgestreamte Sendung auf allen Plattformen. Auch in Spanien und Finnland sind 2023 die „Reality Queens“ on air gegangen.

Diese Kandidaten sind bei „Reality Queens“ dabei

Emmy Russ (25)

Beruf: Unternehmerin, Influencerin, Erotikmodel

Hobbies: Fotos, Reisen, ihre Hunde

Bedenken: … dass die anderen schnarchen oder zu viel reden

Anreiz: Das Abenteuer und die Reise an sich

Must have: Glätteisen, „Muschi“-Creme

Ängste: Insekten und alles, was schwimmt

Schwächen: ungeduldig, pingelig, verwöhnt

Stärken: strategisch denken und allein zurechtkommen

Patricia Blanco (53)

Beruf: Reality-Star, angehende Speakerin, gelernte Hotelfachfrau, Sängerin

Hobbies: Einkaufen, Reiten, ihr Pferd, ihre Hunde, Tierschutz

Bedenken: … dass sie Spinnen sieht

Anreiz: Das Abenteuer

Must have: Lippenstift, Fächer

Ängste: Platzangst, Spinnen; alles, was kriecht

Schwächen: nachtragend, redet gern über sich

Stärken: ehrlich, selbstreflektierend

Carina Spack (27)

Beruf: Influencerin, Ehrenamt im Kinderhospiz, gelernte Industriekauffrau

Hobbies: Reiten, ihr Pferd, Singen, Boxen, Fitnessstudio, ihre zwei Hund

Bedenken: … dass die sanitären Anlagen und Schlafmöglichkeiten schlecht sind

Anreiz: … dass es eine neue Show und ein unglaubliches Abenteuer ist

Must have: Kissen, Lippenpflege

Ängste: Dunkelheit, Spinnen, Schlangen, Ratten

Schwächen: zickig, ungeduldig, schnell gelangweilt

Stärken: schnelle Auffassungsgabe, ehrgeizig, sportlich, anpassungsfähig

Jasmin Herren (45)

Beruf: Sängerin, Influencerin, gelernte Kosmetikerin und Visagistin

Hobbies: ihre Familie, ihr Chihuahua, Karaoke, Musik, Kochen

Bedenken: … dass sie von einem Tier gefressen wird

Anreiz: „Es ist ein einmaliges Erlebnis, das man nie vergisst. Ich finde toll, dass es eine TV-Premiere ist und man keinerlei Ideen hat, was einen erwartet.“

Must have: Überlebensarmband

Ängste: Höhenangst, Tiefe, Spinnen, Insekten

Schwächen: Mathe, Sensibilität, zu temperamentvoll, kann nicht die Ruhe bewahren

Stärken: handwerklich begabt, lösungsorientiert, ehrgeizig, empathisch, kann gut kochen, Wasser ist ihr Element, keine Scheu vor Dreck, war als Kind bei den Pfadfindern

Theresia Fischer (32)

Beruf: Model, Influencerin, studierte Lehrerin

Hobbies: Kochen, Backen, Shoppen, Campen, Gedichte schreiben, Schießen, Party, Gartenarbeit, Fitnessstudio, ihr Hund

Bedenken: … dass „Miesmuschel“-Kandidaten ihr die Lust und Laune an der Show nehmen

Anreiz: Herausforderung, Ungewissheit, Horizonterweiterung, Natur, ein neues Format

Must have: Lidschattenpalette, Akku-Glätteisen

Ängste: Spinnen

Schwächen: „unsportlicher Körperklaus“, emotional, gutgläubig, provokant, sturköpfig

Stärken: Teamgeist, Logik, hart im Nehmen, hilfsbereit, gute Ratgeberin, „lange Beine haben“, Camping-erfahren

Marlisa Rudzio (34)

Beruf: Podcasterin, Influencerin, gelernte Handelsfachwirtin

Hobbies: Tanzen, Fitness, Reisen, Feiern, Shoppen, Casino, Essen gehen, ihre 2 Kater (Simba & Zumi)

Bedenken: …dass es nichts zu essen gibt

Anreiz: Marlisa träumt davon, eine Reality-Show zu gewinnen

Must have: Kette mit der Asche ihrer verstorbenen Mutter, Kissen mit Fotos ihrer Liebsten, Lippenpflege

Ängste: „Ich hab gefühlt vor allem Angst!“ Höhe, Insekten, Mäuse, Meerschweinchen, Dunkelheit, Enge, tiefes Wasser

Schwächen: unsportlich, stur, besserwisserisch

Stärken: nicht auf den Mund gefallen, interessiert sich für die Geschichten anderer; vertritt ein gesundes, positives Body-Image, ehrlich, direkt

Ricarda Raatz (31)

Beruf: Influencerin, Model, gelernte Kauffrau für Büromanagement

Hobbies: Tennis, Leichtathletik, ihre Katze (Balu)

Bedenken: … dass sie wilden, gefährlichen Tieren begegnet

Anreiz: „Endlich mal ein Format, das nichts mit Dating zu tun hat! Die Menschen denken, ich bin eine Tussi und will mich nicht dreckig machen, aber ich werde allen zeigen, dass ich es drauf habe!“

Must have: Stirnlampe, Seil, Messer, Feuerzeug, Kompass

Ängste: Vogelspinne, giftige Schlangen, Skorpione, Löwen, Krokodile, Piranhas

Schwächen: verpeilt

Stärken: Backpacker-Erfahrung im Dschungel von Thailand und Sri Lanka, war als Kind bei den Pfadfindern

Vanessa Nwattu (24)

Beruf: Model, Influencerin

Hobbies: Bodybuilding, Kochen, Tanzen, Gedichte

Bedenken: … dass sie in freier Natur schlafen muss und Tieren begegnet

Anreiz: Die Herausforderung

Must have: Vaseline, Kuschelkissen

Ängste: Insekten, Spinnen und Co

Schwächen: ungeduldig, stur, launisch

Stärken: sportlich, durchsetzungsfähig, schlau, smart

Sandra Sicora (32)

Beruf: Influencerin, Tätowiererin, Inhaberin eines Onlineklamottenshops, gelernte Verkäuferin

Hobbies: Joggen, Fitnessstudio, Tätowieren

Bedenken: … dass nur Frauen teilnehmen, denn sie kommt besser mit Jungs zurecht

Anreiz: Die Herausforderung, sich alleine durchkämpfen zu müssen

Must have: Gesichtsmassagegerät

Ängste: tiefes Wasser und kleine Krabbeltiere

Schwächen: ungeduldig, stur

Stärken: sportlich, ehrgeizig, gute Konzentration auch in Stresssituationen

Claudia Haas (32)

Beruf: Hausfrau und Mutter, gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin

Hobbies: ihr Sohn (5), Singen, Tanzen, Schwimmen, Radfahren, Kochen, Torten backen, Kino, Hula-Hoop

Bedenken: … dass sie ihren Sohn vermisst

Anreiz: möchte Reality-Star werden und zeigen, was in ihr steckt

Must have: Kuscheltier von ihrem Sohn

Ängste: Haie, Blähungen zu haben

Schwächen: redet viel, ist dabei oft laut und glaubt, andere damit schnell zu nerven

Stärken: ihr gutes Herz

Danni Büchner (46)

Beruf: Influencerin, Reality-Star, gelernte Friseurin

Hobbies: ihre fünf Kinder, Freunde, Essen gehen, Musik, ihr Hund, ihre zwei Katzen

Bedenken: … dass sie zu unsportlich ist

Anreiz: Ein gemeinsames Abenteuer mit ihrer Tochter Joelina zu erleben

Must have: Deo, Zahnbürste, Kuschelkissen ihrer Kinder

Ängste: Ratten, Schlangen

Schwächen: schwache Nerven

Stärken: tolerant schlechten Angewohnheiten anderer gegenüber

Joelina (25)

Beruf: Flugbegleiterin, Influencerin

Hobbies: Spazieren gehen, ihre Familie und Freunde, Schwimmen, ihr Hund und ihre zwei Katzen

Bedenken: … dass ihr der Kontakt zur Außenwelt fehlt

Anreiz: Joelina möchte wachsen und zeigen, was sie zusammen mit ihrer Mutter erreichen kann, auch wenn Mama sie manchmal nervt

Must have: Deo

Ängste: Dass ein Krokodil sie beißt

Schwächen: frech, zickig, stur

Stärken: hilfsbereit, emphatisch, loyal, kommunikativ

Host Filip Pavlović (29)

Host der Sendung ist Filip Pavlović, der 2021 „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ und 2022 „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ gewann. Somit ist er als Dschungelkönig prädestiniert, die Queens bei ihrer Wanderung durch den Regenwald zu begleiten.