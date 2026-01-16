„Reality Queens“ 2026: Diese 12 Kandidatinnen sind dabei

Nach der erfolgreichen ersten Staffel geht „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ ab dem 9.2. in die zweite Runde – härter, konfliktreicher und emotionaler denn je.
Zwölf prominente Reality-Kandidatinnen stellen sich einer Herausforderung, die mit dem gewohnten Glamour ihres Alltags nichts mehr gemein hat. Fernab von Luxus, WLAN und Ringlicht kämpfen sie sich durch die Wildnis – und geraten dabei unweigerlich aneinander. In der kolumbianischen Natur, begleitet von Twenty4Tim, kämpfen die Queens unter freiem Himmel um Teamgeist, Taktik und ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Wo starke Persönlichkeiten, große Egos und unterschiedliche Strategien aufeinandertreffen, sind Konflikte, emotionale Ausbrüche und zerbrechende Allianzen vorprogrammiert.
Diese zwölf Queens sind dabei: Jenny Elvers, Kader Loth, Gina-Lisa Lohfink, Cecilia Asoro, Paulina Ljubas, Tanja Tischewitsch, Ginger Costello Wollersheim, Michelle Daniaux, Christina „Shakira“, Arielle Rippegather, Hati Suarez und Ariel. Für Ariel heißt das gleich zweimal Dschungel: Im Januar zieht sie bei „IBES“ in Australien ein, ab Februar ist sie bei „Reality Queens“ dabei.
Alle Kandidatinnen im Überblick
Jenny Elvers
- Beruf: Schauspielerin, Reality-Star, Moderatorin, Autorin
- Hobbies: Pilates, Poledance, Yoga, Barre-Workout, Kickboxen
- Bedenken: „Dass blöde Mädels dabei sind, die mich nerven und keinen Teamgeist haben!“ Außerdem mag Jenny kein Zickengehabe und ‚Sendezeit-Idioten‘.
- Anreiz: „Das wird ein Riesen Abenteuer! Ich freu mich so sehr auf die Challenges und natürlich aufs Gewinnen!“
- Must have: Zigaretten, Akku-Glätteisen, Bikini, Tücher
- Ängste: Schlangen
- Schwächen: Rechnen, extrem ungeduldig
- Stärken: schnelles Denken, humorvoll, loyal, ehrlich
Kader Loth
- Beruf: Inhaberin eines Beauty-Salons, Reality-Queen, Moderatorin
- Hobbies: Shopping, Spazieren gehen, Ehrenamt für Bedürftige
- Bedenken: … die Wanderung und die Strapazen des Dschungels nicht zu schaffen
- Anreiz: „Die Herausforderung und dass ich allen beweisen kann, dass ich die einzig wahre Reality Queen bin.“
- Must have: Kaffee, Make-up, Kissen
- Ängste: Höhe, tiefe Gewässer, Ratten, Schlangen, Spinnen
- Schwächen: ungeduldig
- Stärken: unterhaltsam, selbstüberzeugt, empathisch, humorvoll, zuverlässig, schlagfertig
Gina-Lisa Lohfink
- Beruf: Reality-Star, Influencerin, Podcasterin, Model, Unternehmerin
- Hobbies: Fitness, Kochen, Charity, Gassigehen mit ihren Hunden Nala und Simba
- Bedenken: Zickereien und Drama
- Anreiz: „Als echte Reality Queen muss ich diese Show auf jeden Fall gewinnen und werde mit der Krone nach Hause fahren!“
- Must have: Lipgloss, Fächer, Schlafbrille, Ohrstöpsel, Kissen, Brille
- Schwächen: zu gutmütig
- Stärken: herzlich, ehrlich, loyal, Kämpferin
Cecilia Asoro
- Beruf: Content Creatorin, TV-Persönlichkeit
- Hobbies: Reisen, Spenden- und Awareness-Projekte, Fitness, Mode, Kreatives, ihr Hund
- Bedenken: Zu viele Insekten um sich herum zu haben
- Anreiz: Die Spiele und die Herausforderung an sich
- Must have: Lippenpflege, Rasierer, Bodylotion
- Ängste: Insekten, Alligatoren
- Schwächen: ungeduldig, verkopft, emotional
- Stärken: taktisch spielen, ehrlich, loyal, empathisch, tiefgründig
Paulina Ljubas
- Beruf: Influencerin, Reality-Star
- Hobbies: ihr Pferd Monsieur Lumière, ihr Hund Neo, Fitness, Pilates, Reisen, Fotografieren
- Anreiz: „Mir gefällt es, mich auf das Abenteuer einzulassen!“
- Must have: Haargummi
- Ängste: kleine Krabbeltiere
- Schwächen: ungeduldig
- Stärken: durchsetzungsstark, einfühlsam, ehrgeizig, direkt
Tanja Tischewitsch
- Beruf: Schauspielerin, Influencerin, Reality-Star
- Hobbies: Zumba, Tanzen, ihr Sohn Ben
- Bedenken: „Ich habe bei IBES eine lebende Spinne gegessen. Come on. Was soll da noch kommen?“
- Anreiz: „Mich reizt natürlich zum einen die Gage, aber auch das Abenteuer an sich: Neues Land, neue Erfahrungen, neue Mädels.“
- Must have: Shampoo, Duschgel
- Schwächen: unpünktlich, unordentlich
- Stärken: mutig, herzlich, empathisch, positiv, hilfsbereit, mütterliches Wesen, emotionale Intelligenz
Ginger Costello Wollersheim
- Beruf: Reality-Star, Erotikmodel, Schlagersängerin
- Hobbies: Wellness, Shopping, Fitnessstudio, ihre Hunde Chilli, Cookie und Maus
- Anreiz: Der Trip durch die Wildnis
- Must have: Wauzi-Kissen, Kosmetik
- Ängste: Höhenangst, Kakerlaken
- Schwächen: Schokolade, kurze Zündschnur
- Stärken: Entertainment, positiv, immer gut gelaunt, hilfsbereit, ehrlich, direkt, zielstrebig, lässt sich nicht unterkriegen
Michelle Daniaux
- Beruf: Influencerin, Reality-Star, angehende Diplom-Beziehungscoach, Atemtechniken- & Stress-Resilienz-Trainerin
- Hobbies: Reisen, Online-Shopping, Fitness, ihre Katzen Mary und Bärli
- Bedenken: gefährliche Tiere, ungemütliche Schlafmöglichkeiten, Dreck, Chaos
- Anreiz: Das Abenteuer
- Must have: Haarbürste, Lippenbalsam, Kuschel-Pyjama
- Ängste: Spinnen, Dunkelheit, freier Fall
- Schwächen: ungeduldig, schnell auf 180, impulsiv, stur, provokant, perfektionistisch, Mathe
- Stärken: selbstbewusst, verlässlich, empathisch, humorvoll, kreativ, schlagfertig, organisiert
Christina „Shakira“
- Beruf: Erotik-Creatorin, Influencerin
- Hobbies: Bodybuilding, Poledance, ihre Katzen Mascha, Chanel, Mischa und Smoki, Ehrenamt in der Katzenrettung
- Bedenken: Toilettensituation und Camping
- Anreiz: „Ich möchte allen zeigen, dass ich auch etwas anderes kann als Dating.“
- Must have: Shampoo, Haargummi
- Ängste: Dunkelheit, Spinnen, Insekten, Schlangen
- Schwächen: zickig, nachtragend, launisch
- Stärken: loyal, spontan, gut aussehen
Arielle Rippegather
- Beruf: Reality-Sternchen, Podcasterin, Autorin
- Hobbies: Mode, Partys, Beauty, Fitness, ihr Mops Pascha
- Bedenken: Arielle hat keine Outdoor-Erfahrung außer ein Survivaltraining bei B:Real, bei dem sie eine Nacht im Wald geschlafen hat
- Anreiz: „Es wird ein Abenteuer, an das ich mein ganzes Leben denken werde, es wird mich formen und stärker machen.“
- Must have: Haargummi
- Ängste: Andere Queens, Schlangen, Raubkatzen, unberechenbare Gewässer
- Schwächen: Stimmungsschwankungen, schnell auf 180, Rechnen
- Stärken: willensstark, schlagfertig, herzlich, mutig
Hati Suarez
- Beruf: Influencerin, Reality-Star
- Hobbies: Tanzen, Musik, Kochen, Designen, Krafttraining, Boxen
- Bedenken: Grundsätzlich misstrauisch gegenüber Reality-Stars
- Anreiz: „Ich freue mich auf das Adventure mit Frauen-Power und Dschungel Challenges!“
- Must have: Beauty-Produkte, Mückenspray
- Ängste: tiefe Gewässer, Ratten, Schlangen, Krokodile
- Schwächen: Bad-Bitch-Energy, kurze Zündschnur, nachtragend, provokant, Mathe
- Stärken: empathisch, gutes Herz, Teamplayerin, diszipliniert, emotional intelligent
Ariel
- Beruf: Influencerin, Reality-Star
- Hobbies: Fitness, ihre Tochter Ileyna, ihr Chihuahua Kylie
- Bedenken: In einer reinen Frauengruppe zu sein
- Anreiz: „Ich habe Lust, an meine Grenzen zu gehen und neue Herausforderungen zu erleben!“
- Must have: Lipgloss, Nasenspray
- Ängste: Schlangen und alles, was krabbelt
- Schwächen: schnell reizbar
- Stärken: ehrlich, loyal