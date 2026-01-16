„Reality Queens“ 2026: Diese 12 Kandidatinnen sind dabei

Nach der erfolgreichen ersten Staffel geht „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ ab dem 9.2. in die zweite Runde – härter, konfliktreicher und emotionaler denn je.

Zwölf prominente Reality-Kandidatinnen stellen sich einer Herausforderung, die mit dem gewohnten Glamour ihres Alltags nichts mehr gemein hat. Fernab von Luxus, WLAN und Ringlicht kämpfen sie sich durch die Wildnis – und geraten dabei unweigerlich aneinander. In der kolumbianischen Natur, begleitet von Twenty4Tim, kämpfen die Queens unter freiem Himmel um Teamgeist, Taktik und ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Wo starke Persönlichkeiten, große Egos und unterschiedliche Strategien aufeinandertreffen, sind Konflikte, emotionale Ausbrüche und zerbrechende Allianzen vorprogrammiert.

Diese zwölf Queens sind dabei: Jenny Elvers, Kader Loth, Gina-Lisa Lohfink, Cecilia Asoro, Paulina Ljubas, Tanja Tischewitsch, Ginger Costello Wollersheim, Michelle Daniaux, Christina „Shakira“, Arielle Rippegather, Hati Suarez und Ariel. Für Ariel heißt das gleich zweimal Dschungel: Im Januar zieht sie bei „IBES“ in Australien ein, ab Februar ist sie bei „Reality Queens“ dabei.

Alle Kandidatinnen im Überblick

Jenny Elvers

Beruf: Schauspielerin, Reality-Star, Moderatorin, Autorin

Hobbies: Pilates, Poledance, Yoga, Barre-Workout, Kickboxen

Bedenken: „Dass blöde Mädels dabei sind, die mich nerven und keinen Teamgeist haben!“ Außerdem mag Jenny kein Zickengehabe und ‚Sendezeit-Idioten‘.

Anreiz: „Das wird ein Riesen Abenteuer! Ich freu mich so sehr auf die Challenges und natürlich aufs Gewinnen!“

Must have: Zigaretten, Akku-Glätteisen, Bikini, Tücher

Ängste: Schlangen

Schwächen: Rechnen, extrem ungeduldig

Stärken: schnelles Denken, humorvoll, loyal, ehrlich

Kader Loth

Beruf: Inhaberin eines Beauty-Salons, Reality-Queen, Moderatorin

Hobbies: Shopping, Spazieren gehen, Ehrenamt für Bedürftige

Bedenken: … die Wanderung und die Strapazen des Dschungels nicht zu schaffen

Anreiz: „Die Herausforderung und dass ich allen beweisen kann, dass ich die einzig wahre Reality Queen bin.“

Must have: Kaffee, Make-up, Kissen

Ängste: Höhe, tiefe Gewässer, Ratten, Schlangen, Spinnen

Schwächen: ungeduldig

Stärken: unterhaltsam, selbstüberzeugt, empathisch, humorvoll, zuverlässig, schlagfertig

Gina-Lisa Lohfink

Beruf: Reality-Star, Influencerin, Podcasterin, Model, Unternehmerin

Hobbies: Fitness, Kochen, Charity, Gassigehen mit ihren Hunden Nala und Simba

Bedenken: Zickereien und Drama

Anreiz: „Als echte Reality Queen muss ich diese Show auf jeden Fall gewinnen und werde mit der Krone nach Hause fahren!“

Must have: Lipgloss, Fächer, Schlafbrille, Ohrstöpsel, Kissen, Brille

Schwächen: zu gutmütig

Stärken: herzlich, ehrlich, loyal, Kämpferin

Cecilia Asoro

Beruf: Content Creatorin, TV-Persönlichkeit

Hobbies: Reisen, Spenden- und Awareness-Projekte, Fitness, Mode, Kreatives, ihr Hund

Bedenken: Zu viele Insekten um sich herum zu haben

Anreiz: Die Spiele und die Herausforderung an sich

Must have: Lippenpflege, Rasierer, Bodylotion

Ängste: Insekten, Alligatoren

Schwächen: ungeduldig, verkopft, emotional

Stärken: taktisch spielen, ehrlich, loyal, empathisch, tiefgründig

Paulina Ljubas

Beruf: Influencerin, Reality-Star

Hobbies: ihr Pferd Monsieur Lumière, ihr Hund Neo, Fitness, Pilates, Reisen, Fotografieren

Anreiz: „Mir gefällt es, mich auf das Abenteuer einzulassen!“

Must have: Haargummi

Ängste: kleine Krabbeltiere

Schwächen: ungeduldig

Stärken: durchsetzungsstark, einfühlsam, ehrgeizig, direkt

Tanja Tischewitsch

Beruf: Schauspielerin, Influencerin, Reality-Star

Hobbies: Zumba, Tanzen, ihr Sohn Ben

Bedenken: „Ich habe bei IBES eine lebende Spinne gegessen. Come on. Was soll da noch kommen?“

Anreiz: „Mich reizt natürlich zum einen die Gage, aber auch das Abenteuer an sich: Neues Land, neue Erfahrungen, neue Mädels.“

Must have: Shampoo, Duschgel

Schwächen: unpünktlich, unordentlich

Stärken: mutig, herzlich, empathisch, positiv, hilfsbereit, mütterliches Wesen, emotionale Intelligenz

Ginger Costello Wollersheim

Beruf: Reality-Star, Erotikmodel, Schlagersängerin

Hobbies: Wellness, Shopping, Fitnessstudio, ihre Hunde Chilli, Cookie und Maus

Anreiz: Der Trip durch die Wildnis

Must have: Wauzi-Kissen, Kosmetik

Ängste: Höhenangst, Kakerlaken

Schwächen: Schokolade, kurze Zündschnur

Stärken: Entertainment, positiv, immer gut gelaunt, hilfsbereit, ehrlich, direkt, zielstrebig, lässt sich nicht unterkriegen

Michelle Daniaux

Beruf: Influencerin, Reality-Star, angehende Diplom-Beziehungscoach, Atemtechniken- & Stress-Resilienz-Trainerin

Hobbies: Reisen, Online-Shopping, Fitness, ihre Katzen Mary und Bärli

Bedenken: gefährliche Tiere, ungemütliche Schlafmöglichkeiten, Dreck, Chaos

Anreiz: Das Abenteuer

Must have: Haarbürste, Lippenbalsam, Kuschel-Pyjama

Ängste: Spinnen, Dunkelheit, freier Fall

Schwächen: ungeduldig, schnell auf 180, impulsiv, stur, provokant, perfektionistisch, Mathe

Stärken: selbstbewusst, verlässlich, empathisch, humorvoll, kreativ, schlagfertig, organisiert

Christina „Shakira“

Beruf: Erotik-Creatorin, Influencerin

Hobbies: Bodybuilding, Poledance, ihre Katzen Mascha, Chanel, Mischa und Smoki, Ehrenamt in der Katzenrettung

Bedenken: Toilettensituation und Camping

Anreiz: „Ich möchte allen zeigen, dass ich auch etwas anderes kann als Dating.“

Must have: Shampoo, Haargummi

Ängste: Dunkelheit, Spinnen, Insekten, Schlangen

Schwächen: zickig, nachtragend, launisch

Stärken: loyal, spontan, gut aussehen

Arielle Rippegather

Beruf: Reality-Sternchen, Podcasterin, Autorin

Hobbies: Mode, Partys, Beauty, Fitness, ihr Mops Pascha

Bedenken: Arielle hat keine Outdoor-Erfahrung außer ein Survivaltraining bei B:Real, bei dem sie eine Nacht im Wald geschlafen hat

Anreiz: „Es wird ein Abenteuer, an das ich mein ganzes Leben denken werde, es wird mich formen und stärker machen.“

Must have: Haargummi

Ängste: Andere Queens, Schlangen, Raubkatzen, unberechenbare Gewässer

Schwächen: Stimmungsschwankungen, schnell auf 180, Rechnen

Stärken: willensstark, schlagfertig, herzlich, mutig

Hati Suarez

Beruf: Influencerin, Reality-Star

Hobbies: Tanzen, Musik, Kochen, Designen, Krafttraining, Boxen

Bedenken: Grundsätzlich misstrauisch gegenüber Reality-Stars

Anreiz: „Ich freue mich auf das Adventure mit Frauen-Power und Dschungel Challenges!“

Must have: Beauty-Produkte, Mückenspray

Ängste: tiefe Gewässer, Ratten, Schlangen, Krokodile

Schwächen: Bad-Bitch-Energy, kurze Zündschnur, nachtragend, provokant, Mathe

Stärken: empathisch, gutes Herz, Teamplayerin, diszipliniert, emotional intelligent

Ariel