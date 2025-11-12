Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    Reality-Hammer: „Sommerhaus“-Star soll ins Dschungelcamp

    gepostet am

    Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2025
    RTL

    Im Januar startet bei RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Seit Wochen brodelt bereits die Gerüchteküche über mögliche Kandidaten – nun ist ein ganz neuer Name gefallen. 

    Nach Informationen der Bild-Zeitung steht Hubert Fella offenbar kurz vor einem Einzug ins RTL-Dschungelcamp. Zumindest steht der Ehemann von Reality-TV-Star Matthias Mangiapane auf der Wunschliste der Macher – ob er am Ende tatsächlich nach Down Under fliegt, wird sich noch zeigen.

    Zieht Hubert Fella ins Dschungelcamp?

    Seit rund 20 Jahren sind Matthias Mangiapane und Hubert Fella ein Paar, im Jahr 2018 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Im Jahr 2017 gingen die beiden zusammen ins „Sommerhaus der Stars“. Hubert Fella war dann später auch solo bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen – danach wurde es ruhig um ihn.

    Das "Sommerhaus der Stars" in Bocholt
    Fans können selbst ins "Sommerhaus der Stars" ziehen – so viel kostet eine Nacht

    Laut der Bild zog sich Hubert Fella nach seiner Teilnahme bei „Kampf der Realitystars“ zurück, da ihm der Rummel um seine Person zu viel wurde. Der Reality-Star kümmerte sich vor allem um sein Kosmetik- und Einrichtungsbusiness in Frankfurt und verbrachte viel Zeit mit der Familie.

    Mit dem Dschungelcamp wagt er es nun wieder auf die große TV-Bühne. Welche Stars sich gemeinsam mit den Moderatoren Sonja Zietlow, Jan Köppen und natürlich Dr. Bob ins Abenteuer stürzen, hält RTL bislang noch geheim. Der Sender wollte sich zu den Spekulationen wie immer nicht äußern: „Zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern äußern wir uns grundsätzlich nicht vor Showstart“, erklärte ein Sendersprecher. Bekannt wurde Hubert Fella durch Formate wie „Ab ins Beet!“ und „Hot oder Schrott – Die Allestester“.

    In this article:, , , , ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023