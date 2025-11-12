Reality-Hammer: „Sommerhaus“-Star soll ins Dschungelcamp

Im Januar startet bei RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Seit Wochen brodelt bereits die Gerüchteküche über mögliche Kandidaten – nun ist ein ganz neuer Name gefallen.

Nach Informationen der Bild-Zeitung steht Hubert Fella offenbar kurz vor einem Einzug ins RTL-Dschungelcamp. Zumindest steht der Ehemann von Reality-TV-Star Matthias Mangiapane auf der Wunschliste der Macher – ob er am Ende tatsächlich nach Down Under fliegt, wird sich noch zeigen.

Zieht Hubert Fella ins Dschungelcamp?

Seit rund 20 Jahren sind Matthias Mangiapane und Hubert Fella ein Paar, im Jahr 2018 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Im Jahr 2017 gingen die beiden zusammen ins „Sommerhaus der Stars“. Hubert Fella war dann später auch solo bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen – danach wurde es ruhig um ihn.

Laut der Bild zog sich Hubert Fella nach seiner Teilnahme bei „Kampf der Realitystars“ zurück, da ihm der Rummel um seine Person zu viel wurde. Der Reality-Star kümmerte sich vor allem um sein Kosmetik- und Einrichtungsbusiness in Frankfurt und verbrachte viel Zeit mit der Familie.

Mit dem Dschungelcamp wagt er es nun wieder auf die große TV-Bühne. Welche Stars sich gemeinsam mit den Moderatoren Sonja Zietlow, Jan Köppen und natürlich Dr. Bob ins Abenteuer stürzen, hält RTL bislang noch geheim. Der Sender wollte sich zu den Spekulationen wie immer nicht äußern: „Zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern äußern wir uns grundsätzlich nicht vor Showstart“, erklärte ein Sendersprecher. Bekannt wurde Hubert Fella durch Formate wie „Ab ins Beet!“ und „Hot oder Schrott – Die Allestester“.