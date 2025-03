Quoten-Katastrophe: RTLZWEI kickt Reality-Doku „VIPs only!“ sofort aus Programm

In dieser Woche lief die neue Reality-Doku „VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt“ erstmals bei RTLZWEI. Doch nach den ersten beiden Folgen ist schon wieder Schluss: RTLZWEI nimmt das Format sofort aus dem Programm.

RTLZWEI dürfte sich am Mittwoch wohl mehr vorgestellt haben. Denn die neue Reality-Show „CoupleChallenge“ floppte gnadenlos. Auch die anschließende Reality-Doku „VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt“ ging komplett unter und erreichte katastrophale Quoten. Nun zieht RTLZWEI die Notbremse.

RTLZWEI kickt „VIPs only!“ aus dem Programm

Die Zuschauer fanden es wenig interessant, wie Dschungelkönigin Djamila Rowe und Seherin Lilo von Kiesenwetter an den Ballermann flogen. Schon die erste Folge fiel beim Publikum durch und die zweite Episode im Anschluss erreichte noch weniger Zuschauer. Der Marktanteil lag bei den jungen Zuschauern nämlich nur bei miserablen 0,5 Prozent. Dass es RTLZWEI überhaupt nochmal mit „VIPs only!“ versuchte, war überraschend. Denn schon im Jahr 2023 floppten mehrere Folgen der Reality-Doku am Vorabend.

Darum ging es in der Reality-Doku

„VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt“ gibt exklusive Einblicke in die Welt der VIPs. Hier zeigen deutsche VIPs hautnah wie sie leben und lieben, wie sie feiern und was sie alles bewegt. Ob in den exklusiven Clubs auf Ibiza, den privaten Anwesen auf Mallorca oder in Los Angeles – begleitet werden verschiedene Celebrities wie Djamila Rowe, Lilo von Kiesenwetter, Claudia Obert, Noah Bibble oder Calvin Kleinen, die ihr Privatleben offen und authentisch mit den Zuschauern teilen. Von mit Prominenz gespickten Partys bis zum Abschiednehmen vom Luxusleben oder Neuanfängen ist bei „VIPs only!“ alles dabei – echte Jetsetleben eben.

Nicht das einzige Problem: Auch „CoupleChallenge“ floppte gnadenlos

Der Sender könnte aufatmen, wenn das nur das einzige Problem wäre. Doch auch der Staffel-Auftakt von „CoupleChallenge“ ist komplett gefloppt. Insgesamt schalteten nur 290.000 beziehungsweise 330.000 Zuschauer ein. In der jungen Zielgruppe lag der Marktanteil bei desaströsen 2,4 und 2,0 Prozent.