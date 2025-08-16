ProSieben dementiert Ausstiegsklausel für Joko und Klaas

Zuletzt gab es Spekulationen, dass Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei einer Übernahme von ProSiebenSat.1 durch die Berlusconi-Familie eine Ausstiegsklausel in ihren Verträgen haben. Das hat nun ProSieben deutlich dementiert.

Im Fall einer Übernahme von ProSiebenSat.1 durch MFE hätten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf eine Ausstiegsklausel in ihren Verträgen und könnten die Zusammenarbeit mit dem Sender beenden, wie die Wirtschaftswoche berichtete und beruft sich dabei auf einen Insider.

„Es gibt keine Ausstiegsklausel in unseren Verträgen mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf“

Zwar spreche der Sender eigentlich nicht über Vertragsdetails. Das wollten die Verantwortlichen dann aber doch klarstellen: Eine solche Ausstiegsklausel gebe es nicht. „Es gibt keine Ausstiegsklausel in unseren Verträgen mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf“, teilte ein Sendersprecher laut DWDL mit. Ganz im Gegenteil: Joko und Klaas könnten „in den nächsten Jahren viele und vor allem herausragende Shows auf Joyn und ProSieben moderieren.“

Erst vor rund einem halben Jahr hat ProSiebenSat.1 die Zusammenarbeit mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf um gleich weitere fünf Jahre verlängert. Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1, bezeichnete das als „wichtiges Signal für die Zukunft von Joyn und ProSieben“.

Denn Joko und Klaas sind absolute Quotengiganten für ProSieben – darunter zählen Shows wie „Wer stiehlt mir die Show?“, „Joko und Klaas gegen ProSieben“ und „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“. Hinzu kommen Formate wie „Experte für alles“ oder „Duell um die Geld“.

Ihr langjähriges Erfolgsformat „Das Duell um die Welt“ wird jedoch eingestellt. Die Geschichte der Show sei auserzählt, hat Klaas Heufer-Umlauf verlauten lassen. Drei neue Folgen von „Das Duell um die Welt“ soll es im Herbst noch geben. „Wir haben vielleicht auch manchmal ein bisschen mit angezogener Handbremse geplant, weil wir nicht wollten, dass die Sendung jetzt nicht proaktiv abgesetzt wird von jemand anderen, und wir haben uns auch manchmal ein bisschen zurückgehalten“, so Joko Winterscheidt beim Programmscrening von ProSiebenSat.1.