Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Promis unter Palmen“ 2026: Diese Kandidaten sind dabei

    gepostet am

    "Promis unter Palmen" 2026
    SAT.1 / Joyn

    SAT.1 schickt die erfolgreiche Realityshow „Promis unter Palmen“ auch 2026 in eine neue Runde. Nun hat der Sender die Kandidaten offiziell bekanntgegeben. 

    Neue Geschichten und Herausforderungen in Thailand, neue Prominente unter Palmen. SAT.1 und Joyn produzieren aktuell die neue Staffel der Realityshow „Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!“ für das Frühjahr 2026.

    Das sind die Stars bei „Promis unter Palmen“

    Diese zwölf Promis gönnen sich die Fünf-Sterne-Unterhaltung am thailändischen Traumstrand und damit das All-inclusive-Paket der Reality-Szene: Schauspiel-Legende Claude-Oliver Rudolph, Reality-Ikone Gina-Lisa Lohfink, die Mutter der Nation Silvia Wollny, Schauspieler Eric Stehfest, Schauspielerin Edith Stehfest, Reality-Star Martin Angelo, Schauspielerin Anouschka Renzi, Reality-Star Maurice Dziwak, Bodybuilding-Influencer Kevin Wolter, „DSDS“-Legende Menderes, Spielerfrau Dilara Kruse und Reality-Sternchen Franziska Temme.

    Yvonne Woelke und Peter Klein auf Mallorca
    Nach "Promis unter Palmen"-Eklat: Yvonne Woelke verklagt Iris Klein!

    SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: „Das Realityjahr beginnt in SAT.1 und auf Joyn auch 2026 wieder mit einer frischen Staffel von ‚Promis unter Palmen‘. Mit der Rückkehr dieses Erfolgsprogramms haben wir in SAT.1 zusammen mit ‚Villa der Versuchung‘ und natürlich unserem Herbst-Flaggschiff ‚Promi Big Brother‘ über das Jahr drei Realityformate, die herausragende Treiber für Joyn sind und linear Millionen Menschen begeistern.“

    Welcher Promi ist bereit, für Geld alles zu machen und an seine Grenzen zu gehen? Die zwölf unterschiedlichen prominenten Charaktere leben in der „Promis unter Palmen“-Villa unter permanenter Kamerabeobachtung. In gemeinsamen Teamspielen müssen die prominenten Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer zusammenhalten und für das Team spielen, doch am Ende kann nur einer von ihnen als Siegerin oder Sieger die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro mit nach Hause nehmen.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023