„Promis unter Palmen“ 2025: Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort

„Promis unter Palmen“ geht 2025 mit neuen Stars an den Start. Diese werden in einer glamourösen Villa untergebracht – aber wo befindet sich eigentlich der Drehort?

Nach der zweiten Staffel war erstmal Schluss – „Promis unter Palmen“ wurde aus dem Programm gestrichen, obwohl noch nicht alle Folgen der Staffel gezeigt wurden. Reality-Fans können sich freuen: Die Skandal-Show feiert 2025 in SAT.1 ihr Comeback.

Das sind alle Sendetermine von „Promis unter Palmen“

Folge 1: Montag, 17. Februar 2025, um 20.15 Uhr

Folge 2: Montag, 24. Februar 2025, um 20.15 Uhr

Folge 3: Montag, 3. März 2025, um 20:15 Uhr

Folge 4: Montag, 10. März 2025, um 20.15 Uhr

Folge 5: Montag, 17. März 2025, um 20.15 Uhr

Folge 6: Montag, 24. März 2025, um 20:15 Uhr

Folge 7: Montag, 31. März 2025, um 20.15 Uhr

Folge 8: Montag, 7. April 2025, um 20.15 Uhr

Diese Stars sind bei „Promis unter Palmen“ dabei

Lotto-Millionär Chico, High-Society-Lady und „Promis unter Palmen“-Legende Claudia Obert, „DSDS“-Ikone Menowin Fröhlich, Reality-Star Janina Youssefian, Ex-Nationaltorwart Eike Immel, Reality-Star Iris Klein, YouTube-Legende Chris Manazidis, Reality-Star Kim Virginia, Sänger Cosimo Citiolo, YouTuberin Lisha Savage, Influencer Nikola Glumac und „DSDS“-Sängerin Melody Haase gönnen sich als erste zwölf Prominente das All-inclusive-Programm bei „Promis unter Palmen“.

Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort von „Promis unter Palmen“

Die Promis erwartet eine luxuriöse Villa am Strand in Thailand. Zu dem Anwesend verrät der Sender: „Im Lounge-Bereich kann der traumhafte Panoramablick auf das türkisblau-schimmernde Meer genossen werden. Es besteht direkter Zugang zum luxuriösen Außenbereich mit Pool.“

Den genauen Drehort hält SAT.1 geheim. Die vergangenen zwei Staffeln wurden aber in Phuket gedreht. Es handelt sich dabei um eine idyllische Insel in der Andamanensee, welche im Süden von Thailand liegt. Mit einer Länge von etwa 50 km und einer Breite von etwa 22 km ist sie etwa 543 km² groß – es handelt sich dabei um die größte Insel in Thailand. Hier leben um die 320.000 Menschen.

An der Westküste gibt es zahlreiche traumhafte Strände – dazu zählt beispielsweise auch der Patong-Strand. Und auch sonst hat die Insel viele Sehenswürdigkeiten zu bieten – darunter der 200 Jahre alte Tempel Put Yaw, der buddhistische Tempel Wat Chalong oder auch die südlichste Spitze Laem Phrompthep mit einem atemberaubenden Blick.

Welcher Promi macht für Geld alles?

Welcher Promi ist bereit, für Geld alles zu machen und an seine Grenzen zu gehen? Am Palmenstrand von Thailand leben die zwölf unterschiedlichen Charaktere zusammen in einer traumhaften Villa unter permanenter Kamerabeobachtung und werden dabei mit allen Facetten des Zusammenlebens konfrontiert.

In gemeinsamen Teamspielen müssen die prominenten Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer zusammenhalten und für das Team spielen, doch am Ende kann nur einer von ihnen als Siegerin oder Sieger die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro im Koffer mit nach Hause nehmen.

SAT.1 zeigt „Promis unter Palmen“ immer montags um 20.15 Uhr.